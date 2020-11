Cos’è la certificazione energetica?

È un documento redatto da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra) che serve a certificare le prestazioni energetiche di un edificio, di un appartamento o di una villa famigliare. In gergo tecnico questa certificazione di chiama attestato di prestazione energetica (APE). Questo documento descrive le caratteristiche energetiche di un immobile ed ha una validità di 10 anni dalla redazione.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Le caratteristiche dell’immobile sono stabilite secondo degli standard tecnici rientranti in una scala di classi energetiche che va dalla lettera A4 (prestazioni energetiche di massima efficienza) alla lettera G (prestazioni energetiche di minima efficienza).

L’APE si distingue da altri documenti quali l’AQE, cioè l’attestato di qualificazione energetica. Quest’ultimo in particolare si redige per nuove edificazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla certificazione energetica degli edifici (APE). L’iter procedurale

Il primo passo consiste nell’acquisizione dei documenti dell’immobile se questi sono presenti quali planimetrie, informazione sugli impianti, tipi di infissi ecc.

Il secondo passo è quello di effettuare un sopralluogo con il quale il tecnico esegue un rilievo geometrico degli ambienti per determinare l’orientamento dei vani dell’immobile.

Una volta acquisite queste informazioni preliminari, il tecnico provvederà a elaborare l’APE attraverso l’ausilio di specifici software.

Riferimenti normativi

Una delle norme più importanti che disciplina la procedura per l’ottenimento dell’APE è la legge 63/2013 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale“.

Tutto quello che c’è da sapere sulla certificazione energetica degli edifici (APE). Consigli utili e costi

Poiché parliamo di un adempimento normativo che richiede conoscenze tecniche è bene affidarsi ad un professionista serio e accreditato del settore. È necessario poi bilanciare l’esigenza di ottenere l’APE con quella di non spendere un patrimonio cercando per quanto possibile di risparmiare. Il costo della certificazione varia da professionista a professionista in funzione della dimensione dell’immobile e dalla mole di lavoro eseguita. Si possono spendere da poche centinaia di euro per un bilocale fino a migliaia di euro per interi fabbricati.