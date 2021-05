Uno dei frutti più amati di questo periodo sono indubbiamente le ciliegie per le loro proprietà nutrizionali e per il basso contenuto di calorie e zuccheri. Da inizio estate fino alla fine, colorano e decorano la tavola con la loro forma accattivante, da una tira l’altra.

Cerchiamo allora di elencare tutto quello che c’è da sapere su uno dei frutti più succulenti e deliziosi di questo periodo primaverile/estivo.

Uno dei frutti più amati della stagione estiva

Con solo circa 50 Kcal per ogni 120 gr di ciliegie e per il loro sapore a cui nessuno sa rinunciare, questo frutto, non può mancare per una generosa colazione, dopo i pasti o per un goloso spuntino leggero. Inoltre sono una ricca fonte di antiossidanti e polifenoli, ottimi per contrastare i radicali liberi e mantenersi giovani.

Ricche di potassio, sali minerali, calcio, magnesio ed infine vitamina C, che sono ottimi valori nutrizionali, soprattutto per chi pratica attività sportiva. Infatti sono consigliata per migliorare la tonicità, alleviare i crampi muscolari e molto altro ancora.

Tutto quello che c’è da sapere su uno dei frutti più succulenti e deliziosi di questo periodo

Ma cosa succede se si mangiano troppe ciliegie al giorno?

Come ogni tipo di frutta, anche questa deve essere consumata preferibilmente fresca e non più di 3 volte al giorno e la porzione raccomandata è di circa 150 gr. Eccedere potrebbe creare degli scompensi intestinali, come gonfiore, diarrea e altri stati simili.

Oltre a questo, va anche detto che è possibile utilizzare i peduncoli, ad esempio, per una tisana idratante. Infatti proprio per questo, si possono acquistare anche in erboristeria già pronti all’uso. Basterà lasciare una manciata di noccioli in infusione in acqua calda come per una normale tisana.

Anche i noccioli delle ciliegie possono essere utilizzati. Bisognerà lavarli con cura, lasciarli seccare e riporli in un sacchetto nel freezer per poterli utilizzare sulla zona interessata per traumi muscolari. Mentre per i dolori muscolari, come ad esempio per i dolori alla cervicale, basterà riscaldare i noccioli, riporli in un sacchetto e trattare la zona.