Si tramandano molti miti sull’invenzione del gelato. In Italia, stando ai dati storici, questo dolce famoso in tutto il Mondo sarebbe nato intorno al IX secolo, nella Sicilia dominata dagli arabi. Ma la sua storia è molto più antica. Spostiamoci in Oriente, in un tempo lontano.

Tutto quello che c’è da sapere su questa ricetta antichissima che viene dalla Persia

500 a.C. Impero Achemenide, Persia. La leggenda vuole che un servitore, dopo aver versato del pregiato vino syrah sulla neve, decida di portare il risultato del suo errore al re. Sarebbe nato così lo sharbat, antenato del sorbetto e del bastani sonnati, il gelato tipico iraniano. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa ricetta antichissima proveniente dalla Persia.

Com’è fatto, come mangiarlo

Il bastani sonnati è fatto di latte, zucchero, zafferano e pistacchio. Un altro ingrediente, a volte sostituito con i tuorli d’uovo, è il salep, una farina ricavata dai tuberi essiccati delle orchidee. Nell’impasto possono essere aggiunti fiocchi di panna ghiacciata e frutta secca, mentre per conferirgli un tocco speziato si possono utilizzare cannella o noce moscata.

Il bastani può essere mangiato in alcune varianti. Il bastani e-nooni è un dolce tipico del Capodanno persiano. È composta da una pallina di gelato racchiusa tra due biscotti croccanti. Simile al nostro affogato, invece, è l’Hajiv bastani: si tratta di un gelato alla vaniglia immerso nel succo di carota.

Un dolce dell’antica Persia direttamente a casa nostra

Per gustare l’esotico bastani non abbiamo bisogno di trasferirci in Iran. La maggior parte dei ristoranti persiani lo propone come dolce per allietare il fine pasto. E, anche se non molti lo sanno, nel nostro Paese sono presenti alcune gelaterie tipiche iraniane. Se però non ne abbiamo di vicine a dove abitiamo, e magari siamo appassionati di cucina, possiamo preparare il bastani direttamente a casa nostra.

La ricetta

Per prima cosa prendiamo una casseruola e versiamoci dentro latte e zucchero. Per un tocco in più, possiamo aggiungere della panna e della vaniglia. Mettiamo il tegame sul fuoco e mescoliamo finché lo zucchero non si scioglie. Spegniamo i fornelli e iniziamo, a parte, la lavorazione dello zafferano, triturando i pistilli in un mortaio. Mettiamo il prodotto a riposare in frigorifero per 4 ore. Dopodiché, riscaldiamolo di nuovo. Mentre aspettiamo, lavoriamo il salep insieme allo zucchero, poi aggiungiamo dell’acqua di rosa. Ora mescoliamo gli ingredienti, che andremo a inserire in una gelatiera insieme a dei pistacchi sgusciati. Un’ultima sosta in freezer ed ecco fatto: il nostro gelato persiano è pronto per essere gustato.