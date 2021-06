Cosa fare se abbiamo un immobile che vogliamo vendere, e vogliamo farlo in autonomia, senza passare da un’agenzia immobiliare? Vogliamo poter vendere in autonomia sapendo di essere sicuri di non venire “fregati” dall’acquirente.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vendere casa in autonomia tutelandosi dalle fregature.

Non è semplice fare da soli il lavoro che di solito spetta agli agenti immobiliari, però è possibile. Bisogna essere molto prudenti nel selezionare l’acquirente e nel fissare il prezzo.

Come calcolare il prezzo

Meglio essere sempre onesti quando si vende una casa. Va bene tenere alto il prezzo del proprio immobile, ma che non sia mai esagerato. Soprattutto mai nascondere eventuali problemi: arretrati nei pagamenti delle spese condominiali, condomini che non pagano, danni a varie parti della casa o a particolari strutture. Metter sempre a conoscenza l’acquirente della situazione della casa o del condominio, in generale, anche per quanto riguarda lavori in corso o in programma.

In caso di edilizia convenzionata, bisogna rispettare i dettami del Comune, ad esempio sul preso massimo di vendita o sul reddito dell’acquirente.

Sincerità prima di tutto

Come si diceva prima, essere sempre sinceri! Non nascondere problemi o danni della struttura perché se la cosa esce allo scoperto, ci può essere una grave denuncia.

In certi casi conviene abbassare il prezzo di vendita, se si vede che con il prezzo prefissato non si ottengono risultati. È anche giusto, però, cercare di raggiungere il proprio obiettivo e non avere fretta di vendere.

Mai e poi mai consegnare le chiavi prima di aver ottenuto il rogito! Meglio stabilire, anche in forma scritta, le condizioni: giorno di consegna, modalità, consegna provvisoria chiavi (specificando che questo non da nessun diritto di proprietà all’acquirente).

Farsi pagare

Meglio impostare sempre una caparra. Ma che differenza c’è tra caparra e acconto? Solo la caparra ha valenza giuridica, e tutela sia il venditore che l’acquirente.

Abbiamo quindi cercato di elencare tutto quello che c’è da sapere per vendere casa in autonomia tutelandosi dalle fregature.