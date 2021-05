Grazie alle campagne di vaccinazione in tutta Europa e nel mondo, ora viaggiare sicuri sarà di nuovo possibile. Dopo vari lockdown molto ferrei, la Grecia ha deciso di riaprire definitivamente al turismo, sua primaria fonte di guadagno.

Ma come riaprirà?

Ecco qui tutto quello che c’è da sapere per una fantastica vacanza in Grecia in perfetta sicurezza ora che ha riaperto al turismo

Innanzitutto, in Grecia non è prevista nessuna quarantena all’entrata. Tuttavia ci sono alcuni step molto importanti da fare se si vuole viaggiare nel paese mediterraneo. Vediamo quali.

Minimo 24h prima della partenza bisogna compilare il modulo PLF sul sito governativo; si accettano certificati di vaccinazione anche in italiano.

Per chi è stato vaccinato, devono trascorrere almeno 14 giorni dall’ultima dose ricevuta ed effettuare un tampone negativo entro le 72h prima della partenza.

Per chi invece ha avuto il Covid 19, è richiesto il certificato di guarigione rilasciato da un’autorità pubblica.

Cosa aspettarsi una volta arrivati nel Paese ellenico?

Una volta arrivati in Grecia, saranno effettuati tamponi rapida campione. Se si risulterà positivi, il governo greco mette a disposizione a sue spese alcuni hotel per l’isolamento ed ulteriori accertamenti. In alternativa è possibile acquistare un tampone in farmacia (costa solo €6) ed effettuarlo entro 24h prima degli spostamenti. Gli hotel sono aperti e tutti pronti ad affrontare eventuali casi di contagi.

Attualmente in Grecia è ancora presente il coprifuoco dalle 00.30 alle 5.00. Bar e ristoranti sono aperti dalle 5.00 alle 00.15, con consumazione solamente all’aperto e massimo 6 persone al tavolo.

In spiaggia valgono queste regole. Sotto ogni ombrellone possono stare massimo 2 persone, eccetto per le famiglie. Musei e siti archeologici sono aperti, ma consentono l’accesso a gruppi di massimo 3 persone, eccetto per le famiglie. Dal fine maggio, inoltre, riprendono gli eventi dal vivo, all’aperto, come concerti e spettacoli. Si dovrà assistere da seduti.

Per una fantastica vacanza in Grecia in perfetta sicurezza, ora che ha riaperto al turismo, ecco tutto quello che c’è da sapere.