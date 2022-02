Nella vita ci vuole coraggio. E forse, ci sia consentito, un pizzico di sana follia. In un momento in cui tutto il Mondo, al di là delle criticità di ogni Nazione, soffre ancora la pandemia e non mancano realtà africane intrise di guerriglie locali, c’è chi sfida le intemperie. Non solo metereologiche ma squisitamente contestuali e per giunta in solitaria. Con una bicicletta, scarpe e bisaccia.

Il protagonista

Lorenzo Barone è un giovane umbro di ventiquattro anni che ad un certo punto della sua vita ha deciso di dare una sterzata alla propria vita. Di sé scrive: «avevo 18 anni quando decisi di fare il passo più difficile ed importante della mia vita. Nessuno credeva in me, ma con pochi soldi in tasca, una vecchia bici arrugginita, delle taniche di plastica, un carrellino ed un equipaggiamento piuttosto rudimentale riuscii a percorrere 7.938 chilometri in due giorni attraversando Italia, Francia, Spagna e Portogallo».

Tutto pronto per Lorenzo Barone che partirà in bici dal Sud Africa fino alla Russia e percorrerà 29.000 chilometri

Strada in salita per il giovane di San Gemini che ha postato una foto sulla sua pagina Facebook con tutto l’equipaggiamento. Un bagaglio di soli 15 chili per la «strada più lunga del Mondo». Partirà dal punto più a Sud dell’Africa, Capo Agulhas fino ad arrivare al punto più a Est dell’Asia che è Capo Dezhnev, in Russia. Ci vorranno circa 400 giorni per la traversata che toccherà tre continenti, 12 Paesi e 12 fusi orari. Tutti i dettagli li ricaviamo dai suoi post a mezzo social che viaggiano dalle 5.000 alle 9.000 visualizzazioni circa. Un «progetto» che nell’equipaggiamento è sostenuto da diverse aziende che lo seguiranno lungo un viaggio che dovrebbe arrivare a destinazione nella primavera del 2023.

Su due ruote

Nella sua vita Lorenzo avrebbe attraversato circa 43 Paesi. L’ultimo in ordine cronologico ha interessato l’Artico per un totale di 2.790 km e «l’emozione che provo ad ogni colpo di pedale è sempre più forte». Per la prossima settimana è tutto pronto per Lorenzo Barone che partirà a bordo della sua bici bici dal Sud Africa fino alla Russia e percorrerà 29.000 chilometri. E in tanti lo seguiranno via social nella sua impresa dei record.