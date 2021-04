“La salute passa anche dalla pelle” afferma una nota pubblicità televisiva. Niente di più vero. Prenderci cura della nostra pelle è fondamentale. In un articolo abbiamo trattato già di come curare la pelle di viso, mani e corpo attraverso delle maschere di bellezza fai da te. In questo, invece, tratteremo di un rimedio assolutamente naturale, che più naturale non si può, contro i segnali del tempo evidenti sul viso e non solo.

Infatti, tutto potevamo aspettarci tranne che questo alimento si mettesse sul viso per ridurre le rughe. Stiamo parlando del tuorlo d’uovo.

Tuorlo d’uovo e succo di limone

Tutto potevamo aspettarci tranne che questo alimento si mettesse sul viso per ridurre le rughe. Il tuorlo d’uovo combinato al succo di limone non sono distende le rughe ma è un ottimo rimedio contro le occhiaie e i brufoli. Inoltre, dona tanta luminosità ed elasticità al nostro viso.

L’uovo è ottimo sia per la dieta poiché è una proteina sia in ambito estetico perché è ricco delle vitamine necessarie per combattere l’invecchiamento cellulare. Ecco perché favorisce la riduzione delle rughe.

Il succo di limone, invece, è antiossidante, quindi rimpolpa e dona elasticità alla pelle.

Preparazione della maschera è possibile utilizzare non solo il tuorlo ma anche l’albume.

Per la preparazione della maschera con il tuorlo

In una ciotola sbattere il tuorlo insieme al succo di limone e successivamente aggiungere un filo d’olio, mescolando per bene. L’applicazione della maschera si intende per tutto il viso tranne gli occhi e le labbra. Lasciare agire per 30 minuti circa e poi risciacquare con acqua tiepida.

Per la preparazione della maschera con l’albume

Innanzitutto bisogna dividere il tuorlo dall’albume. Quest’ultimo deve essere, poi, montato insieme al succo di limone. Applicare il composto sulle rughe da trattare evitando sempre occhi e labbra, lasciando agire per 20 minuti circa. Per un risultato più ottimale, è consigliato l’aiuto di garze di cotone da posizionare sopra il composto. Alla fine, risciacquare con acqua tiepida.