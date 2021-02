Facile, economica, leggera e piacevole. Quattro aggettivi per definire tutto il piacere del dessert nella torta bicolore in versione light, senza burro. Circa un quarto d’ora per prepararla e una quarantina di minuti in forno, per questo dessert dal costo davvero irrisorio e dalla morbidezza senza confronti. La vediamo nella versione molto apprezzata dai bambini. Ideale per colazioni e merende. Un tipo di torta che si presta molto bene a ospitare anche eventuale frutta secca spezzettata o macinata, come mandorle e nocciole.

Gli ingredienti della torta bicolore per 6 persone

Ecco gli ingredienti per la classica torta per circa 6 persone:

280 grammi di farina 00;

3 uova;

180 grammi di zucchero;

250 ml di latte;

1 bustina di lievito per torte;

1 bustina di vanillina;

170 ml di olio di semi col quale sostituiamo il burro;

2 cucchiai abbondanti di cacao in polvere.

Una variante interessante potrebbe essere quella di sostituire lo zucchero classico con quello di canna, magari da coltivazione biologica. Quando acquistiamo lo zucchero di canna, facciamo infatti attenzione alla sua provenienza per capire se sia i meno ipocalorico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La preparazione della nostra bicolore

Tutto il piacere del dessert nella torta bicolore in versione light, seguendo la ricetta:

prendiamo una terrina e montiamo le uova assieme allo zucchero;

aggiungiamo latte e olio, mescolando a filo;

in un’altra ciotola, mettiamo farina, vanillina e lievito, unendo l’impasto liquido un po’ alla volta e mischiando bene, fino a ottenere un impasto vellutato e privo di grumi;

dividiamo a metà l’impasto ottenuto e, in uno dei due, aggiungiamo il cacao amaro in polvere, mescolando fino all’assorbimento;

prendiamo uno stampo da 24 cm, rivestiamolo di carta forno e versiamo i due composti, alternandoli, per formare i due strati differenti;

cuociamo a 180 gradi in versione statica per circa 40 minuti, servendo tiepida.

Suggeriamo la lettura delle crepes con noci e mele per una serata alternativa: gustosa, ma non troppo calorica.

Approfondimento

La ricetta delle crepes di mele e noci per avere sapore e benessere garantiti