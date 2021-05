“Specchio delle mie brame”, chi è il più in forma del reame? Ce lo chiediamo tutte le sante mattine appena alzati, guardandoci a quella superficie di vetro che non ferma gli anni che passano. Non abbiamo elisir che possano ringiovanirci, quindi tocca a noi almeno rallentare l’incedere inarrestabile del tempo. E, lo possiamo fare unicamente prendendoci cura di noi stessi. Ecco, allora tutto il meglio per il nostro organismo in questi due eccezionali integratori naturali per sentirci più forti, tonici e belli come mai abbiamo fatto in vita nostra.

Una polvere magica che nasce da un’erbaccia

Può un’erbaccia creare una polvere magica? Sì, quando parliamo dell’ortica. La troviamo nelle erboristerie, ma anche su internet e, pochi sanno che riesce a combattere depressione e stanchezza fisica. Ferro e acido formico i due protagonisti di questa erba, che non sa solo pungerci, ma anche energizzarci. Una coppia di sostanze, che, aumentando il metabolismo, tonificano muscoli e tessuti grazie alla migliore ossigenazione in arrivo dal sangue. Ma la polvere di ortica contiene anche dosi importanti di silicio, manganese e vitamina B. Un “dream team” per farci stare meglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’equilibratore delle nostre energie

Tutto il meglio per il nostro organismo in questi due eccezionali integratori naturali per sentirci più forti, tonici e belli come mai abbiamo fatto in vita nostra, anche col fieno greco. Disponibile in comode compresse, anche nei supermercati, questa sostanza ha due meriti riconosciuti:

rivitalizza la pelle;

ma soprattutto è un incredibile regolatore delle energie.

Una sorta di dosatore di forze che ci permette di utilizzare al meglio e per più tempo i nutrienti che assumiamo. Chissà a quanti dei nostri Lettori sarà magari capitato di ricorrere a degli integratori che danno subito sprint, per poi lasciarci letteralmente a terra. Ebbene, il fieno greco, grazie alla trigonellina, riesce a donare al tono muscolare un equilibrio permanente e duraturo. Prima di assumerlo, come sempre, sentiamo il nostro medico. Il fieno greco infatti va alternato e non preso sempre, per evitare che l’organismo si possa assuefare.

Approfondimento

Prevenire ictus e infarto a colazione assumendo questo alimento tanto gustoso