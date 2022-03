Non tutte le ricette a base di pesce sono costose e molto laboriose. Alcune sono semplici, economiche e veloci. In più, hanno tutti quei vantaggi dal valore inestimabile che solo il pesce può darci. Tra tutti, l’apporto di nutrienti essenziali come fosforo e omega 3.

Oggi vediamo una ricetta a base di aringhe e patate, consigliata per bontà e qualità nutrizionali dagli esperti della Fondazione Veronesi. Il tortino di aringhe e patate è un piatto versatile, utilizzabile come antipasto per i nostri pranzi primaverili o anche come piatto unico. Vediamo di seguito come prepararlo e quali sono i suoi pregi a livello nutrizionale.

Tutto il fosforo e gli omega 3 del pesce azzurro in questo piatto unico semplice e veloce

Preparare questo piatto di pesce è particolarmente semplice. Per prima cosa abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

4 filetti di aringa (preferibilmente affumicata ma non è essenziale);

5 patate di grandezza media;

2 cipolle grandi;

circa 5 cucchiai di olio extravergine di oliva;

300 ml di latte.

Le dosi sono calibrate per 4 porzioni.

Passiamo alla preparazione. Cominciamo affettando le cipolle alla julienne. Dopodiché facciamole rosolare in padella con un po’ di olio extravergine di oliva. Quando le cipolle saranno dorate, spegniamo il fuoco e mettiamole da una parte.

Ora passiamo alle patate. Tagliamole a rondelle sottili e facciamole sbollentare in acqua salata per circa 5 minuti. A questo punto prendiamo una teglia o una pirofila e ricopriamola con la carta da forno. Distribuiamo un primo strato di patate, su cui poi adageremo le aringhe, sminuzzate in piccoli pezzetti. Poi, aggiungiamo le cipolle dorate.

Chiudiamo con un secondo strato di patate e cipolle, e versiamo su tutto il latte. Inforniamo per circa 45 minuti a 200 gradi.

Un piatto ricco di benefici per la nostra salute

Il tortino di aringhe e patate è un piatto squisito. Ma è anche un toccasana per il nostro benessere, poiché contiene tutto il fosforo e gli omega 3 di cui abbiamo bisogno. L’ingrediente fondamentale in quest’ottica sono le aringhe. Questi piccoli pesci sono ricchissimi di sali minerali, specialmente di potassio (ben 320 milligrammi ogni 100 grammi). Ma sono ragguardevoli anche i livelli di fosforo (113 milligrammi per 100 grammi, che arrivano fino a 262 se l’aringa è affumicata).

Infine, come tutto il pesce azzurro, l’aringa è una fonte privilegiata di omega 3. Un filetto di aringa in salamoia ne contiene 1,2 grammi. Se l’aringa è fresca, la quantità sale fino a 2,1 grammi.

