L’utilizzo del cellulare per gestire i nostri soldi sta sempre più prendendo piede. Il contante scompare e tutto si paga con lo smartphone. Ma con il nostro cellulare si possono fare molte altre cose che permettono di gestire il nostro denaro. ProiezionidiBorsa illustra tutto ciò che si deve sapere per guadagnare soldi col cellulare.

Cambia il modo di pagare

Oggi, dal cellulare è possibile pagare acquisti on line, trasferire denaro, investire soldi, fare trading, insomma il cellulare è veramente diventato la filiale portatile della nostra banca. Un cellulare e delle App è tutto ciò che occorre per fare acquisti sia on line che nei negozi fisici e pagare senza contanti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Pagare con Apple Pay, Google Pay e Satispay

Sono diverse le App che propongono questo servizio. La più diffusa è Apple Pay che funziona su smartphone e tablet della Apple. Si avvicina il cellulare ad un POS e il gioco è fatto. Il servizio di pagamento è gratuito, Apple non chiede commissioni. È un servizio sicuro perché l’ok al pagamento è dato tramite impronta digitale, come in uso sui prodotti della mela. Google Pay è un’altra App molto diffusa su tutti i cellulari Android, a prescindere dalla marca. Gratuita, senza commissioni, si registra una carta di credito e si paga tramite POS.

Satispay è l’App di una Start up italiana, si collega direttamente all’IBAN del conto corrente senza passare per la carta. Funziona su tutti i cellulari e il servizio è gratuito. Altre App di pagamento sono Samsungpay, Amazonpay e PayPalme.

Tutto ciò che si deve sapere per guadagnare soldi col cellulare. Le App del risparmio

Gli Italiani sono dei buoni risparmiatori. Risparmio non significa solo mettere da parte i soldi, ma anche saperli gestire secondo le esigenze. Per fare ciò si hanno delle App a disposizione, rivolte anche al pubblico minorenne o molto giovane: Revolut, Hype, Yap, N26 e altre.

Investire con un click

La fascia dai 30 ai 35 anni è quella più propensa ad investire, senza perdere il risparmio. Investire però significa conoscere le regole dell’investimento e farlo con disciplina.

Le App che permettono questo sono Oval, MoneyFarm, E-Toro e altre. In genere è possibile creare un portafoglio di investimenti fra fondi comuni, investimenti sostenibili ecc. Ogni App ha poi alcune particolarità, come Oval con cui si guadagna facendo attività fisica.

Le App per la finanza

La finanza è una nicchia per pochi, che negli ultimi anni sta sempre più allargando i suoi adepti. Ci hanno pensato i social come Tik Tok con più di 700 milioni di visualizzazioni per il suo settore di investing, Facebook, Twitter, You Tube e altri. Attraverso i loro consigli di investimento hanno attirato sempre più persone a tentare la strada della finanza per smartphone. La pandemia ha dato una mano moltiplicando i corsi di trading on line e molti giovani vedono questa attività come un prodotto più raffinato delle scommesse.

Lo smartphone in conclusione si rivela sempre più uno strumento agile e ProiezionidiBorsa vi ha mostrato tutto ciò che si deve sapere per guadagnare soldi col cellulare.