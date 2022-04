Da qualche anno ormai il settore automobilistico non attraversa un momento particolarmente felice. Dalle crisi economiche alle pandemie, dalle guerre alla mancanza di materia prima, tutto concorre a rendere questo mercato molto variabile. Senza contare ormai una concorrenza spietata che se da un lato favorisce l’acquirente, dall’altro mette in competizione le case produttrici. Non parliamo poi dei costi incredibili che hanno raggiunto i carburanti e che invogliano davvero poco all’utilizzo del mezzo. Come dimostrano le recenti statistiche, gli italiani si spostano sempre di più in aereo e in treno, approfittando di offerte molto più convenienti. Della serie: potrebbe costare meno volare che spostarsi con la propria automobile.

Se il mercato del nuovo può vantare incentivi e facilitazioni governative, quando parliamo di usato, dobbiamo alzare assolutamente la soglia di attenzione. Tutto ciò che dovremmo sapere e 3 segreti da non trascurare prima di acquistare un veicolo usato da un privato o da un concessionario passa anche da semplici, ma efficaci controlli.

La prima regola da seguire assolutamente

Sia che la vettura che ci piace appartenga a una concessionaria, oppure a un privato, la prima cosa da fare è andare a vederla accompagnati dal nostro meccanico. Potremmo infatti incappare in qualche fregatura, vanificando così il nostro investimento e perdendo i nostri soldi. Oltre al mitico contachilometri che potrebbe essere stato ridotto, ci sono comunque degli altri test specifici che il nostro meccanico potrebbe svelare. Ci riferiamo ad esempio:

al controllo del motore per capire se ci siano strani e pericolosi rumori;

alla verifica del pedale del freno e al suo consumo;

al test del volante per capire se la cinghia della trasmissione o lo sterzo possano essere danneggiati.

Tutto ciò che dovremmo sapere e 3 segreti del meccanico prima di acquistare un’auto usata senza il rischio di prendere una fregatura e buttare via i soldi

Questi sono solo alcuni dei test pratici per capire se l’auto che stiamo comprando è un’occasione o meno. Per avere una mappatura completa della situazione, dovremmo controllare anche l’eventualità che ci siano delle multe o dei fermi amministrativi in sospeso. Addirittura, si sono sventati dei tentativi di truffa con veicoli incidentati e quindi impossibilitati al passaggio di proprietà. Possiamo affidarci all’ACI per questo tipo di consulenze. Basti solo pensare a quante truffe sono state sventate grazie alle nostre Forze dell’ordine e allo stesso programma di Striscia la Notizia.

Lettura consigliata

Mai più centinaia di moscerini sull’auto con il rimedio più semplice ed economico del mondo