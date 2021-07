Abbellire la propria casa o il giardino con delle piante e dei fiori particolari, vuol dire personalizzare questi spazi e renderli unici.

Accostare a rose, ortensie, gerani, delle piante tropicali e ricercate, sarà una scelta perfetta per dare brio e vivacità al nostro ambiente esterno.

È il caso di questa bellissima pianta che viene dal Messico e che abbiamo descritto in questo articolo dal titolo “Tutti vorranno in giardino questo splendido fiore quando scopriranno che profuma di cioccolato“.

Ma non solo, ci sono altri piccoli e grandi arbusti che vale la pena scoprire.

Tutti vorranno in giardino questa pianta affascinante quando scopriranno che danza con il suono

Oggi, Noi di ProiezionidiBorsa, parleremo di un piccolo particolare arbusto che non supera il metro di altezza, originario dell’Asia.

Una pianta dalle foglie di un colore verde brillante e dai fiori viola.

Parliamo della “Desmodium gyrans” o “Codariocalyx motorius”. Conosciuta principalmente anche come “pianta telegrafo” o “pianta danzante”.

Ma che cos’ha di speciale?

Questa pianta è così affascinate, perché le sue foglioline laterali, hanno la capacità di muoversi, senza che nessuno le tocchi.

Questo micro movimento è percepibile ad occhio nudo ed è stimolato dalle onde sonore. Una musica, una voce o un suono.

Una pianta misteriosa che probabilmente si comporta in questo modo per un meccanismo di difesa o per catturare meglio la luce.

Ma come si coltiva

La “pianta telegrafo” è unica nel suo genere. Possiamo godere del suo fascino, coltivandola anche nel nostro giardino. Basta un terreno molto fertile e ben drenato.

La pianta ha bisogno di molta luce. Infatti si comporta come i girasoli. Di notte piega le foglie verso il basso, mentre di giorno queste si aprono cercando la luce del sole.

I suoi semi hanno bisogno di essere lasciati una notte in acqua tiepida, prima di essere inseriti nel terreno.

Ecco svelato perché tutti vorranno in giardino questa pianta affascinate quando scopriranno che danza con il suono.