Netflix continua a produrre serie sempre più di successo. Sembra infatti aver centrato il bersaglio con una sua recente uscita. Questa serie tv ha infatti riscosso immediatamente successo. Ma non solo, ora tutti vogliono leggere questi libri che hanno ispirato la serie Netflix del momento. Ecco i consigli su come farlo al meglio.

La serie del momento

Parliamo infatti di Tenebre e Ossa, la serie Netflix tratta da una serie di libri della statunitense Leigh Bardugo. Ambientato in un mondo alternativo e in un Paese che ricorda la Russia dell’800, Tenebre e Ossa è una serie popolata da personaggi indimenticabili. La protagonista è Alina Starkov, un’orfana che scopre di possedere un immenso potere magico. In questo mondo, infatti, alcune persone nascono in grado di comandare gli elementi e non solo.

Starà ad Alina e agli altri protagonisti cercare di farsi strada tra intrighi e manipolazioni. Se moltissimi ora hanno visto questa serie e l’hanno amata, per alcuni non è abbastanza. Tutti vogliono leggere questi libri che hanno ispirato la serie Netflix del momento e che non bisogna perdere.

I libri di Leigh Bardugo

Tenebre e Ossa è riuscita abilmente a unire in una serie sola diverse saghe di Leigh Bardugo. Si tratta infatti della trilogia Tenebre e Ossa e la duologia di Sei di Corvi. Come iniziare quindi a leggere questi libri? Il consiglio è quello di iniziare con la trilogia. In Tenebre e Ossa e nei libri successivi potremo infatti imparare a conoscere il mondo inventato da Leigh Bardugo. Incontreremo anche dei personaggi che faranno altre apparizioni in seguito.

Dopodiché si può passare a Sei di Corvi e al suo sequel, che sono stati scritti in seguito. In questo modo potremo anche seguire l’evoluzione di Leigh Bardugo come autrice. Questa duologia ci porterà lontano da Ravka, il Paese di Alina, e ci farà scoprire nuovi personaggi. Chi poi non ne avrà ancora abbastanza potrà passare alla duologia King of Scars, non ancora tradotta in Italia, che funge da sequel a Tenebre e Ossa.