Tutti vogliono la ricetta della torta moretta da preparare non solo con mascarpone o panna e cioccolato 

Questo dolce morbidissimo è una coccola al palato e piace specialmente ai più piccini. Il motivo principale potrebbe essere l’accostamento perfetto d’ingredienti come la panna o il mascarpone al sapore avvolgente della crema di nocciole come la Nutella.

Di questa torta esistono veramente tantissime varianti, come quella senza utilizzare il burro.

La ricetta classica prevede l’utilizzo della cioccolata e non bisogna preoccuparsi se il cioccolato impazzisce, perché esiste una soluzione pratica e veloce con cui rimediare. Allo stesso modo, se non abbiamo il mascarpone oppure è finito, ecco come prepararlo in casa con soli 2 ingredienti.

Ma chi vuole sperimentare una torta moretta totalmente innovativa deve assolutamente conoscere questa ricetta degna delle migliori pasticcerie.

Gli ingredienti per questo dolce a metà con una crostata

Per la base alla nocciola:

140 grammi di burro;

70 grammi di zucchero a velo;

40 grammi di farina di nocciole;

un uovo medio;

230 grammi di farina 00;

un pizzico di sale.

Per il pralinato alla nocciola:

un etto di zucchero;

un etto di nocciole intere;

33 grammi d’acqua;

Per il caramello salato:

150 grammi di zucchero;

150 millilitri di panna:

135 grammi di burro freddo;

4 grammi di sale.

I passaggi base per la preparazione

Perché tutti vogliono la ricetta della torta moretta e cosa rende così speciale questa torta? La base è una sucrée alla nocciola, ovvero una frolla alla francese.

Per prepararla, occorrerà lavorare il burro freddo con lo zucchero. Bisogna, poi, unire anche la farina di nocciole, l’uovo e il sale. Sono in ultimo, aggiungere anche la farina, formare un panetto e riporlo in frigo per 3 ore almeno.

Cuocere in forno statico impostato a 170° C per circa 25 minuti. A cottura quasi terminata è possibile spennellarla con un tuorlo e un cucchiaio di panna. Si tratta di un trucchetto per renderla più lucida.

Tutti vogliono la ricetta della torta moretta da preparare non solo con mascarpone o panna e cioccolato

Per il pralinato, mescolare tutti gli ingredienti sul fuoco fino a scioglimento dello zucchero. Quindi, eliminare dal fuoco e mescolare per ottenere come una sabbia. Rimettere sul fuoco e attendere lo scioglimento dello zucchero. Fare raffreddare su carta forno e frullare per ottenere una crema.

Per il caramello salato, sciogliere lo zucchero e aggiungere la panna calda a filo, il sale, il burro freddo a cubetti e lasciare intiepidire. Alternare strati di pralinato e caramello.

A piacere, è possibile coprire con una ganache al cioccolato fatta di 150 grammi di fondente e 150 di panna.

Approfondimento

Preparare la ricotta fatta in casa con soli 2 ingredienti presenti in ogni frigo