Non è certo per appenderle, non è questa la risposta. E comunque tutti vogliamo sapere come mai le padelle hanno un foro alla fine del manico. Ebbene lo scopriremo fra poco, e sarà una risposta che sicuramente ci trarrà d’impaccio in certe situazioni.

Un foro utile

È vero che il foro alla fine del manico, molto spesso viene inteso come foro per appendere le padelle a qualche gancio, sistemato a dovere in qualche parte della cucina. Certamente può essere utile anche per questo. Ma non è questo il motivo principale del foro. Ma poiché molti lo utilizzano in questo senso, prima di rispondere alla domanda, vediamo come bisogna riporre correttamente una padella.

Come si ripone una padella

Nelle cucine moderne in genere ci sono dei cassettoni per le pentole. Per recuperare spazio le padelle invece che metterle una sopra l’altra, si possono sistemare in verticale, separandole fra loro con dei congegni in metallo, in vendita, e che servono a questo scopo. Questi permettono di prendere direttamente la padella che si cerca, senza dover spostare tutte le altre.

Un altro sistema è quello di cui si è parlato prima. Se lo spazio in cucina lo permette, è meglio creare una tavola di legno con ganci, una sorta di appendiabiti in orizzontale, a cui appendere le padelle.

La cosa importante è che le padelle non entrino a contato una con l’altra, perché potrebbero rovinarsi nella parte più delicata, quella del rivestimento antiaderente. Questi rivestimenti oggi sono molto discussi, riguardo alla salute ed è bene che si faccia attenzione.

Tutti vogliamo sapere come mai le padelle hanno un foro alla fine del manico

E veniamo ora alla domanda che ci poniamo. Il motivo per cui le fabbriche hanno deciso di creare questo foro, è un motivo molto pratico e utile.

Si sa che le padelle in genere si utilizzano per le fritture, ma non solo, naturalmente. Se per esempio si stanno friggendo dei peperoni, si girano ogni tanto con una spatola o un cucchiaio lungo. Dopo aver girato il fritto lo si appoggia da qualche parte. Ora se si ripone sul piano cottura, si macchia il piano cottura d’olio fritto. Se si ripone in un piatto d’appoggio si macchia il piatto e oltretutto può creare ingombro.

Lo scopo del foro

A questo punto tutti vogliamo sapere come mai le padelle hanno un foro alla fine del manico. Ecco che nasce il foro in fondo al manico delle padelle, in cui si appoggia il cucchiaio. Non si pensi di metterlo in verticale. Si infila l’inizio del manico del mestolo nel buco della padella, e lo si inclina con il cucchiaio verso la parte rotonda della padella, seguendo esattamente la direzione del manico.

In questo modo eventuali gocce d’olio ricadono dentro la padella. Inoltre il mestolo è anche subito a portata di mano quando se ne ha bisogno per rimestare.

Ecco svelato un piccolo segreto dei cuochi professionisti che abbinano il mestolo alla padella.