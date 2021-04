Farsi lo shampoo potrebbe sembrare l’operazione più banale del mondo. Tutti sappiamo farlo senza istruzioni da quando siamo bambini, e sembra che non ci sia poi così tanto da imparare dal punto di vista tecnico.

In realtà però, molte persone usano lo shampoo nel modo sbagliato. C’è un trucco che ci permette di sfruttare lo shampoo al meglio per risultati straordinari, ma di cui nessun produttore di shampoo parla nelle pubblicità.

Il trucco per rendere lo shampoo più efficace

Di quale trucco stiamo parlando? Di un’azione così semplice che può sembrare banale. Si tratta di diluire lo shampoo con l’acqua prima di applicarlo.

Proprio così: tutti usano lo shampoo nel modo sbagliato, ecco il trucco semplicissimo che non c’è scritto sull’etichetta per avere risultati sempre al top, cioè diluirlo. Ma perché farlo?

Gli shampoo liquidi che compriamo al supermercato hanno una formula super concentrata e una consistenza molto densa. Annacquarli non riduce affatto la loro efficacia, e ci aiuta a distribuire lo shampoo molto meglio su tutto il cuoio capelluto.

Ma come possiamo fare nella pratica per sfruttare questo trucco?

Come utilizzare questo trucco

Il modo più semplice per ottenere risultati straordinari è quello di tenere in bagno un secondo flacone di shampoo, questa volta vuoto, in cui possiamo mischiare lo shampoo e l’acqua per creare un prodotto più liquido mentre siamo nella doccia.

Poi posizioniamo direttamente il flacone sulla testa per distribuire lo shampoo più liquido.

Riusciremo a farlo penetrare benissimo su tutto il cuoio capelluto che risulterà meno stressato, e produrrà anche più schiuma dello shampoo non diluito.

Non solo, ma ci permetterà anche di risparmiare grandi quantità di shampoo (e dunque di soldi), considerando che la maggior parte di noi ne usa troppo a ogni applicazione.

A proposito di shampoo, ecco l’errore che fanno quasi tutti quando si lavano i capelli e che rovina la routine di bellezza.