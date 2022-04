La cucina è il luogo in cui possiamo esplorare e in cui abbiamo la possibilità di far correre la nostra creatività. Proprio per questo motivo, quindi, dovremmo sempre provare nuovi piatti e, soprattutto, far volare la fantasia. Realizzare ricette del tutto inedite e fuori dal comune potrebbe davvero fare la differenza a tavola. Questo soprattutto perché abitueremo il palato a sapori completamente nuovi e riusciremo a stupire tutti con le nostre creazioni culinarie.

Biscotti alla maionese, una ricetta originale e davvero fuori dal comune che ci farà iniziare la giornata in un modo del tutto nuovo

Data l’importanza della sperimentazione in cucina, oggi vogliamo proporre una ricetta davvero particolare. Stiamo parlando, in questo caso, dei biscotti alla maionese. Il piatto che andremo a preparare è sicuramente fuori dagli schemi e molti potrebbero storcere il naso leggendone l’ingrediente principale. Eppure, il gusto di questi biscotti è davvero unico e potrebbe facilmente farci innamorare. Per realizzarli, comunque, avremo bisogno di:

80 g di burro;

80 g di maionese;

260 g di farina;

30 g di zucchero;

limone;

zucchero semolato.

E ora vediamo come mettere insieme gli ingredienti per dar vita a una colazione che forse pochissimi hanno già provato.

Tutti usano la maionese come condimento per carne o risotti, ma nessuno sa che questo ingrediente è formidabile in una ricetta per la colazione

Per prima cosa, concentriamoci sul burro e sullo zucchero. Versiamone le quantità indicate in una ciotola e montiamoli. Smettiamo solo quando i due ingredienti avranno dato vita a una deliziosa crema, che andremo ad usare in un secondo momento. Nel nostro composto, aggiungiamo anche la maionese e continuiamo a mescolare i tre ingredienti con un cucchiaio, così da farli amalgamare alla perfezione. Ora, sarà il momento di versare nella ciotola anche la farina, continuando a mescolare fino a che l’impasto non sarà del tutto uniforme. Avvolgiamolo quindi in una pellicola, facendolo riposare nel frigorifero per almeno una ventina di minuti.

Quando sarà trascorso il tempo necessario, formiamo dei biscotti circolari con l’impasto e ricopriamo il tutto di zucchero semolato. Ora, mettiamo il tutto in forno dopo averlo sistemato su una teglia con carta da forno e facciamo cuocere a 190° per circa un quarto d’ora. Quando i biscotti saranno solo lievemente e leggermente dorati, sarà il momento di toglierli dall’elettrodomestico. Facciamo raffreddare et voilà, la colazione è servita. Dunque, è vero che tutti usano la maionese come condimento per carne o per cibi salati, ma in questo caso il gusto sarà davvero eccellente.

