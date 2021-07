La pizza è un mostro sacro della cucina italiana nel mondo e si è talmente diffusa che non c’è angolo in cui non si trovi. Tuttavia fare una buona pizza ha i suoi segreti e soprattutto uno. Ecco perché sono tutti stupiti davanti al segreto per riconoscere una vera pizza fatta ad arte.

Una diffusione mondiale

Non c’è da meravigliarsi se la pizza ha ricevuto tanto successo in tutto il mondo. La sua forma rotonda ne permette una cottura perfetta. Si può guarnire con gli alimenti che più piacciono, oltre alle versioni ufficiali e ben note.

Ultimamente si è diffusa anche nei paesi più svantaggiati e anche di abitudini culinarie diverse. All’inizio nelle capitali africane v’erano pizzerie da contarsi sulle dita di una mano. Oggi le capitali dell’Africa rigurgitano di pizzerie, avendo anche adattato la pizza alle esigenze del gusto locale.

Tutti stupiti davanti al segreto per riconoscere una vera pizza fatta ad arte

Una buona pizza ha un segreto e si chiama impasto, ovvero la base della pizza. Bisogna prepararlo bene senza fare errori, per ottenere una pizza che sia ben cotta. Soprattutto bisogna evitare che diventi un biscotto con una lievitazione fatta male. Anche un suo gusto marcato è segno di troppo lievito nell’impasto.

Per approfondire come si fa un buon impasto e gli errori da evitare, si consiglia la lettura di questa piccola e veloce guida.

Riconoscere una buona pizza in pizzeria

Ma quando si è in pizzeria come si fa a riconoscere se la pizza è fatta bene? Qualcuno potrà pensare che bisogna controllare il condimento e la guarnitura. Se i prodotti sono di buona qualità come l’olio EVO, e se la pizza è cotta a puntino. Pur essendo dei punti importanti non è questo il segreto per riconoscere una buona pizza.

Forse stupirà ma ciò che determina una buona pizza è la sua base e in particolare il cornicione. Una pizza che non ha il cornicione non è secondo tradizione. Al contrario questo deve essere un po’ alto, con la giusta doratura e senza bruciature nere.

Cornicione mon amour

Ma la forza del cornicione è nel fatto che è l’unico pezzo della pizza da cui è possibile sentire il gusto originale dell’impasto. Non a caso ci sono persone che amano più il cornicione che il resto della pizza.

La cosa è tanto vera che in America c’è una pizzeria napoletana che vende tra l’altro, solo i cornicioni di pizza accarezzati da un po’ di formaggio. Piacciono tanto che vanno a ruba.

Quando si va in pizzeria si faccia attenzione al cornicione perché è da lì che si riconosce l’abilità del pizzaiolo.