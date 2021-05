La ritenzione idrica è un problema di eccesso di liquidi nel nostro corpo e la cellulite può esserne una conseguenza. Spesso questi problemi sono indici di un’alimentazione scorretta e di uno stile di vita malsano. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sempre consigliato di mantenere quotidianamente un’alimentazione equilibrata, di fare attività fisica e di idratarsi. Ovviamente l’assunzione di “piccoli aiuti” per risolvere i problemi sono consentiti, ma sempre sotto indicazione del medico. In questo articolo parleremo di un aiuto appunto, ma assolutamente naturale. Esso ci aiuterà a dire addio ai liquidi in eccesso contribuendo allo stesso tempo ad una migliore pulizia del nostro organismo. Infatti, tutti stanno usando questo straordinario metodo naturale ed economico per eliminare la ritenzione idrica e favorire la depurazione intestinale.

Aloe vera ed erbe

L’aloe vera, oltre alle sue proprietà antinfiammatorie e anestetiche, è utilizzata come depurativo. Essa viene venduta sotto forma di succo e aiuta a depurare il fegato, i reni e l’intestino già assumendola in piccole dosi. Quindi è un vero toccasana per una corretta evacuazione.

Erbe come il tè orange Pekoe, il tè verde, il tè di Giava, la malva, il cardamomo, il finocchio sono degli ottimi alleati contro i liquidi in eccesso poiché favoriscono la diuresi.

Come usarli nella bottiglia d’acqua per tutta la giornata

Per quanto riguarda le erbe, consigliamo di acquistare le tisane pronte con queste già contenute. Il succo di aloe vera, invece, si può acquistare in farmacia e online soprattutto perché può essere controproducente utilizzare il metodo fai da te.

L’ottimale sarebbe fare un infuso prima della colazione. Facciamo bollire l’acqua e poi aggiungiamo la bustina di infuso e tre tappi di succo di aloe. Questa tisana ci aiuterà a purificare l’intestino.

È consigliato mettere la stessa quantità di aloe e due bustine di infuso in una bottiglia d’acqua di due litri e berla durante tutta la giornata.

Tutti stanno usando questo straordinario metodo naturale ed economico per eliminare la ritenzione idrica e favorire la depurazione intestinale. Ciò nonostante raccomandiamo di consultare prima il medico di fiducia.