Per i Lettori dal cosiddetto pollice verde, vedere una pianta crescere è una vera e propria soddisfazione. Un sentimento che si amplifica quando il vegetale non solo cresce ma lo fa in salute e si mostra forte e rigoglioso.

Per chi non ama prodotti chimici e pesticidi vari, aiutare la pianta a trasformarsi in un arbusto sano e robusto non sempre è un’impresa facile come può sembrare.

Sono tantissimi i metodi naturali a cui ci si affida per dar forza alla pianta.

Tra le varie tecniche, si sta facendo apprezzare sempre di più questo metodo di coltivazione che, secondo gli esperti, riesce a far crescere velocemente e in modo sano molti tipi di piante. Sia in casa che in giardino.

Tutti stanno provando questo metodo naturale per aiutare le piante a crescere più velocemente

Si tratta della tecnica dell’idrocoltura. Ovvero, la coltura in acqua. Semplice e rapida, questa tipologia di coltivazione mostra diversi vantaggi.

Le piante coltivate in questo modo richiedono meno cura e manutenzione. Inoltre, l’arbusto cresce più rapidamente e si riduce il pericolo di parassiti o muffe che generalmente danneggiano le piante.

Come si realizza?

Questo tipo di coltivazione è adatto per le piante destinate agli interni ma anche a quelle che saranno poste all’esterno dell’abitazione.

Per la realizzazione dell’idrocoltura serviranno solamente: acqua, argilla espansa e vaso.

In commercio si possono trovare vasi da idrocoltura che generalmente presentano due vani. In uno viene posizionata la pianta e l’argilla e nell’altro, leggermente più grande, viene posta dell’acqua e una soluzione di sostanze naturali nutritive. Un condotto collegherà i due scomparti. In questo modo la pianta si nutrirà pian piano. L’argilla assorbirà più acqua rispetto al terriccio tradizionale e la rilascerà più gradualmente all’interno del vaso. Inoltre, l’argilla ha il potere di proteggere in maniera significativa la pianta dall’attacco di funghi e parassiti.

Insomma, l’idrocoltura promette grandi risultati ed è per questo che tutti stanno provando questo metodo naturale per aiutare le piante a crescere più velocemente.