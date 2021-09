L’autunno è ufficialmente iniziato. D’altronde oltre al calendario anche il tempo sta cominciando a confermare che una delle stagioni più amate e desiderate è cominciata. Ormai infatti sono diversi giorni che abbiamo messo nei cassetti vestiti estivi e pantaloncini corti per iniziare nuovamente a indossare scarpe chiuse e soprabiti. Anche per questa ragione in moltissimi ultimamente stanno cercando di scoprire quali sono gli accessori e gli abiti autunnali che nei mesi che ci aspettano andranno per la maggiore.

Diverse occasioni

Certamente l’autunno che ci appresteremo a vivere sarà molto diverso da quello dell’anno scorso. Si tratterà infatti molto probabilmente di mesi di rinascita, che ci permetteranno di sperimentare la nostra socialità. Tramite eventi e occasioni a cui purtroppo, negli ultimi tempi, non abbiamo avuto modo di partecipare. Per questo motivo assicurarsi di avere nell’armadio i giusti abiti per la stagione autunno e inverno 2021 assume un’importanza ancora maggiore.

Tutti stanno parlando di questi stivali unici, audaci e che spopoleranno tantissimo questo autunno

Tra scarpe, sciarpe e accessori sono diverse le nuove proposte che in questi mesi hanno fatto parlare di loro. Non a caso, già qualche mese fa, avevamo avuto modo di presentare ai nostri Lettori degli stivali unici e sensazionali, perfetti da sfoggiare durante la stagione che ci aspetta. In particolare avevamo visto lo stivale desideratissimo del prossimo autunno, un grande classico che ancora incanta tutti. Nell’articolo di oggi vogliamo approfondire questo argomento svelando un altro tipo di stivali che, allo stesso modo, avrà molto successo nei prossimi mesi. Vediamo infatti perché tutti stanno parlando di questi stivali unici, audaci e che spopoleranno tantissimo questo autunno. Ci riferiamo agli stivali che presentano sia la zip laterale che la zeppa come parte bassa della scarpa.

Quest’anno in particolare, infatti, andranno per la maggiore, soprattutto se scelti con colori particolari. Difatti la moda in questo periodo punta alla libertà di espressione, nonché ad incoraggiare tutti a vestirsi con coraggio e, perché no, anche con stravaganza. Senza aver paura del giudizio degli altri o dei commenti delle persone. Proprio per questo si punta a scarpe e stivali vistosi, appariscenti e, se vogliamo, anche esagerati. Per la stessa ragione quindi andranno più che bene tutti quei colori forti, sgargianti e accesi che più possano rappresentare il nostro stato d’animo. Il suggerimento dunque è quello di scegliere degli stivali zippati con zeppa di color rosa acceso o, in alternativa, di qualsiasi altro colore che possa rappresentarci in maniera audace. Così facendo senza dubbio risulteremo trendy e alla moda, in linea con il pensiero e gli obbiettivi che gli stilisti hanno portato avanti negli ultimi tempi.