Ognuno di noi, più volte al giorno, butta qualcosa nel proprio cestino dell’immondizia. Si tratta di una delle azioni più comuni e normali che esistano in assoluto. Abbiamo di fronte a noi i nostri secchi, quello dell’organico, della plastica, della carta o del vetro. E in ognuno gettiamo il rifiuto che gli spetta. Ma, buttando via diverse cose al giorno, non è assolutamente sorprendente che la pattumiera inizi ad avere un odore sgradevole. E per evitarlo, ecco un piccolo trucco che sicuramente potrà aiutarci.

Tutti stanno mettendo quest’olio nel bidone della pattumiera e il motivo è geniale

Per dire addio definitivamente a quei cattivi odori nella pattumiera che ci danno così tanto fastidio, potremo affidarci a un ingrediente in particolare davvero inaspettato. Stiamo parlando dell’olio di menta piperita. Infatti, tutti stanno mettendo quest’olio nel bidone della pattumiera e il motivo è geniale! Questo elemento potrà davvero fare la differenza e aiutarci a far profumare il nostro cestino come non mai. Inoltre, dovremo procurarci dell’aceto di vino, acqua, olio essenziale di arancio e limone. E ora vediamo come sfruttare al meglio tutti questi ingredienti per ottenere un risultato ottimale.

Ecco cosa dobbiamo fare per far finalmente profumare il nostro cestino della spazzatura

Mettiamo in una bacinella, dunque, 100 ml di acqua, 1 cucchiaino di aceto di vino bianco e 10 gocce di olio di menta piperita. Ora, aggiungiamo 5 gocce di olio di arancio e 5 di quello di limone. Mescoliamo per bene il composto e inseriamolo, in un momento successivo, in una bottiglietta spray. Agitiamo per bene e ogni volta che cambiamo il sacchetto dell’immondizia, spruzziamo questa soluzione nel nostro bidone. Il risultato non ci deluderà assolutamente! In questo modo, i nostri cestini profumeranno sempre di fresco e di buono e noi avremo la possibilità di sentire sempre un odore gradevole!

