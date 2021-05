Simbolo di identità e orgoglio di un’Italia ricca di prodotti d’eccezione, la pasta è l’alimento probabilmente più amato dagli italiani e non solo.

Preparata in tutte le salse e gustata in qualsiasi modo, questa prelibatezza, generalmente, è prodotta con acqua e sfarinati di grano duro.

Se non si sa cosa cucinare per cena, ecco una ricetta davvero squisita e molto semplice da realizzare.

Imbattile la bontà delle lasagne. Cliccando questo link, ecco svelata una ricetta davvero infallibile.

Che sia secca o fresca, lunga o corta, con il glutine o senza, la pasta piace proprio a tutti. Ogni giorno, però, centinaia e centinaia di litri d’acqua di cottura vengono gettati nel lavandino di casa. Un errore clamoroso, secondo molti esperti. Questi ultimi, infatti, sottolineano come e in che modo riciclare l’acqua di cottura diventa una vera ricchezza.

Utilizzare l’acqua di cottura, infatti, non solo garantisce zero sprechi ma risolve anche molte problematiche quotidiane. Non è un segreto, infatti, che l’acqua di cottura di alcuni tipi di pasta come penne, spaghetti e fusilli ed altri diventa ricca di amidi e sali minerali. Pensiamo alle piante di casa, ad esempio. L’acqua di cottura è un ottimo nutriente per gli arbusti casalinghi.

Sfogliando la rubrica “casa e giardino” si potranno trovare tantissimi usi dell’acqua della pasta. Quest’ultima, infatti, è ottima non solo per il giardino ma anche per realizzare detergenti naturali o cosmetici per uso personale.

C’è un motivo, però, per il quale tutti stanno mettendo l’acqua di cottura della pasta in una bottiglia, ecco l’idea furba che sta facendo impazzire il mondo.

Una “cucina” che si crea con la “cucina”

Con l’acqua di cottura della pasta si può creare una “cucina” che si crea con la “cucina”. In parole povere, si può utilizzare l’acqua della cottura nel campo della cucina stessa.

Si sta diffondendo a macchia d’olio l’abitudine di versare l’acqua di cottura in bottiglie di vetro o plastica. Il motivo?

Una volta conservata bene, l’acqua di bollitura della pasta può tornare utile nella cottura di brodi di carne o verdure. Oppure, nella realizzazione di zuppe. C’è chi con l’acqua riciclata diluisce i sughi troppo concentrati. Un vantaggioso modo di riciclare l’acqua della pasta è quello di utilizzarla per mettere in ammollo i legumi.

Attenzione solo ad un aspetto: il liquido riciclato, ovviamente sarà leggermente salato. Dunque, bisogna sempre ricordarsi di non aggiungere altri insaporitori.

Ma non è finita qui. L’elenco dei metodi per sfruttare al meglio l’acqua di bollitura della pasta è lungo.

Un geniale metodo di riutilizzo è quello di usare l’acqua della pasta per la preparazione di impasti lievitati. Pane, pizza ma anche focacce e torte salate avranno una morbidezza speciale grazie all’effetto degli amidi e dei sali minerali.

Infine, l’acqua della pasta può trasformarsi addirittura in una bevanda fresca e nutriente. Basterà miscelarla con un po’ di succo d’acero e servita fredda.

Svelato, dunque, perché tutti stanno mettendo l’acqua di cottura della pasta in una bottiglia, ecco l’idea furba che sta facendo impazzire il mondo.