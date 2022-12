Tutti stanno mettendo 1 cubetto di questo ingrediente nelle rose, il motivo lascia a bocca aperta

Chi ha detto che per far crescere fiori servono per forza fertilizzanti comprati in negozio e spesso costosi? A volte bastano un ingrediente che tutti hanno in dispensa per averli rigogliosi come non mai.

Coltivare fiori da’ grandissime soddisfazioni. Non solo profumano ma sono anche belli e colorati, capaci di dare un pizzico di vitalità in più a giardini e balconi.

Per farli fiorire si usa spesso concimarli con prodotti acquistati in vivaio. La maggior parte delle persone però ignora che è possibile fabbricare autonomamente dei fertilizzanti che permetteranno di ottenere ottimi risultati spendendo il meno possibile.

Tutti stanno mettendo 1 cubetto di lievito di birra nelle rose e in altre piante da fiore, ecco perché

In pochi se lo aspettano ma il lievito di birra secco o in panetti è un concime biologico di grande qualità, proprio come le bucce di banana. Le piante che ne beneficiano di più sono quelle da fiore e in particolare le rose e i gerani.

Il lievito di birra contiene numerose vitamine (come la B), proteine e sali minerali che stimolano la fioritura delle piante e contribuiscono a moltiplicare i boccioli. Inoltre si può utilizzare anche quando è scaduto, evitando così di sprecarlo.

Il procedimento da seguire per avere fiori belli come non mai

Per realizzare questo formidabile concime basta far sciogliere 30 grammi di lievito di birra in acqua tiepida. Aggiungere anche un cucchiaio di zucchero, che fungerà da attivatore.

Mescolare il tutto e lasciarlo riposare per un paio di ore. Quindi diluire in 10 litri di acqua, metterlo in uno spruzzino e utilizzarlo quando si annaffiano le piante.

Quando usarlo

Si otterrà una soluzione che andrà utilizzata durante la primavera e cioè la stagione in cui il terreno è tiepido o caldo.

Ecco quindi che i boccioli aumenteranno e si assisterà ad una straordinaria fioritura delle piante. Gli effetti positivi del lievito di birra non finiscono qui.

Come vedremo, è anche utile per scacciare le lumache.

Addio alle lumache grazie a un rimedio naturale e super economico

Niente più lumache nel giardino grazie al lievito di birra! Basta metterne un cubetto in un barattolo di vetro e lasciarlo aperto. In questo modo si otterranno delle formidabili trappole per lumache.

Una volta prese le si potrà liberare altrove. Pertanto, è un buon rimedio per sbarazzarsene senza fargli del male.

Indirettamente, il lievito di birra aiuta anche a scacciare altri parassiti che spesso assediano le piante. Infatti, attira le coccinelle, predatrici naturali di afidi e cocciniglie.

Ci sono quindi tante buone ragioni per cui tutti stanno mettendo 1 cubetto di lievito di birra nelle piante del giardino o del balcone. Vale la pena provare a usare a propria volta questo rimedio della nonna, che torna utile anche per la coltivazione di molti ortaggi.

Ci sono però alcune piante che non beneficiano dell’utilizzo del lievito di birra. Ecco su quali non bisogna mai usarlo.

Quando non usare il lievito di birra

Quest’utilissimo ingrediente altera il sapore dei tuberi e dell’aglio e delle cipolle. Meglio non usarlo per concimarle e ricorrere invece a rimedi più adeguati.