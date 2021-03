Se vogliamo trovare una nota positiva a questo periodo di clausura casalinga, eccolo qua: abbiamo avuto più tempo per dedicarci alla lettura. Molti di noi, infatti, hanno ripreso libri lasciati a metà o hanno avuto l’occasione di acquistarne di nuovi.

Però non è solo il caso di dedicarsi ai grandi classici, esistono infatti molti titoli validi che sono usciti da poco tempo. Oggi parliamo di uno di questi, un caso editoriale recentissimo. Tutti stanno leggendo il libro del momento, un romanzo francese diventato best seller.

“Cambiare l’acqua ai fiori”

Tutti stanno leggendo il libro del momento: un romanzo francese diventato best seller. Stiamo parlando di “Cambiare l’acqua ai fiori”, nuovo romanzo dell’autrice parigina Valérie Perrin. Il titolo è uscito nel 2018 e ha riscosso un enorme successo in Francia.

Ha ricevuto, infatti, numerosi riconoscimenti fra cui il prestigioso “Prix Maison de la Presse”. In Italia, invece, è stato tradotto l’anno scorso e ha conquistato il cuore di numerosi lettori, soprattutto durante il periodo della quarantena.

La trama

La storia si incentra su un personaggio femminile, Violette Touissant, che svolge un lavoro veramente inusuale: la custode di un cimitero. La donna è certamente eccentrica, ma si distingue per generosità e gentilezza.

Grazie a queste doti riesce a instaurare dei legami forti e duraturi con le persone interno a sé. Questo sarà il caso anche di Renè, poliziotto marsigliese giunto per caso nel suo paesino per una questione molto particolare. La sua oramai defunta madre ha espresso nel testamento il desiderio di essere sepolta lì, vicino alla tomba di un uomo a lui ignoto. In questo modo le vicende dei due si intrecciano e il mistero man mano comincia a dipanarsi, svelando i segreti sia dei vivi che dei morti.

Oggi abbiamo scoperto un nuovo interessante titolo da mettere sul comodino. Se si vogliono scoprire altri interessanti libri da leggere, consigliamo di consultare le nostre rubriche, soprattutto quella dedicata alla cultura alla società. Ad esempio questo articolo che parla di un altro libro molto in voga: “Il romanzo bollente che tutti stanno leggendo”.