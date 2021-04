Per vivere bene e in salute non c’è bisogno di ricorrere a chissà quali difficili esercizi. Ne esistono alcuni che sono la base dello star bene e che si possono eseguire facilmente. Così tutti stanno facendo la sensazionale scoperta dei 3 semplici ma straordinari esercizi per sentirsi bene e in armonia.

Da dove nasce la salute

Molti oggi frequentano palestre e si sottopongono ad esercizi estenuanti. Per fortuna si stanno diffondendo sempre più alcuni semplici esercizi che fanno parte di una scienza antica. Sono talmente facili e alla portata di tutti che potrebbero andar bene per qualsiasi età.

In effetti si basano su un principio molto semplice e allo stesso tempo efficace. Qualcosa fa bene quando crea una condizione di rilassamento. Questo principio di base fa parte di quelle scienze antiche come l’ayurveda.

Tutti stanno facendo la sensazionale scoperta dei 3 semplici ma straordinari esercizi per sentirsi bene e in armonia

A vederli da vicino non si tratta nemmeno di veri esercizi fisici, ma piuttosto di attività e cose utili da fare per una buona salute.

Respirare è la prima e nella nostra società si respira poco e male. Molti studi hanno messo in evidenza come la respirazione profonda provochi il rilassamento. È sufficiente inspirare dal naso lentamente e senza forzare, cercando di riempire i polmoni. Subito dopo e senza trattenere il respiro si espira con il naso o con la bocca. Ci si sentirà subito più rilassati, condizione d’inizio per una buona salute.

Altri due magnifici esercizi

Il secondo esercizio è di bere un bicchier d’acqua a temperatura ambiente. Sembra una cosa banale, ma aiuta ad eliminare le tossine dal corpo ed è molto utile anche per il processo digestivo.

Il terzo esercizio è andare a fare una passeggiata anche con un amico. Camminare tranquillamente, meglio se in un parco e a contatto con la natura, secondo l’ayurveda svolge un’efficace azione riequilibrante su tutto il corpo. Ci si sentirà anche più attivi e pronti, perché i sensi si risveglieranno.

Questi 3 semplici ma straordinari esercizi, ci faranno sentire bene e in armonia con la vita. Parliamo dell’effetto che ha sul corpo il tener la cucina in ordine.