Molti di noi stanno tentando di combattere lo spreco alimentare. Questo lo si fa cercando di comprare verdura e frutta di stagione, comprando alimenti sfusi oppure utilizzando app anti-spreco. Un’altra cosa che si può fare è però cercare di consumare fino in fondo tutto il cibo che teniamo in frigorifero. Ma come fare?

Oggi diamo uno spunto che può aiutare in questo senso. Infatti tutti stanno conservando il limone o il lime già spremuto e il motivo nascosto dietro a questa abitudine è veramente strabiliante. Vediamo infatti di cosa si tratta.

Il limone e i suoi mille usi

Il limone, si sa, ha parecchi utilizzi che non sono propriamente culinari. Il suo succo è infatti molto prezioso e molto utilizzato per la pulizia della casa. Con altri elementi, come l’aceto di vino e il bicarbonato, è un ottimo alleato per detergere le superfici in maniera del tutto naturale.

Scegliere questa tipologia di prodotti per la propria cucina o per il proprio bagno infatti, oltre ad essere una scelta ecologica, ci permette al contempo di risparmiare molti soldi. Adesso, però, spieghiamo perché tutti stanno conservando il limone o il lime già spremuto e il motivo nascosto dietro a questa abitudine è veramente strabiliante.

Come riciclarlo

Come già accennato, il succo di questo frutto, oppure quello del lime, possono essere impiegati sia come condimento nella preparazione di deliziose ricette sia per la detersione della casa.

Quello che non tutti sanno, però, è che anche la parte spremuta può essere riutilizzata prima di essere buttata nel cestino dell’umido. Basta cospargerla di sale grosso e utilizzarla come una spugnetta. Ad esempio è perfetta per dare lucidità ad un lavello di alluminio spento oppure per rimuovere le macchie da un tagliere di plastica.

