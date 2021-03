In un nostro precedente articolo intitolato “Nessuno lo sa, ma comprare questi prodotti poco costosi è uguale a comprare quelli delle grandi marche” abbiamo spiegato come risparmiare sulla spesa. Basta, infatti, comprare gli stessi articoli, spostando la propria attenzione su quelli con il logo del supermercato. In sostanza questi ultimi contengono lo stesso alimento, solo confezionato in un packaging meno ricercato.

Per aiutare abbiamo stilato una piccola lista che può essere utile quando si va a fare compere. Infatti tutti stanno comprando prodotti delle grandi marche a prezzi stracciati grazie a questo semplice trucco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Le marche targate Lidl

I grissini della linea di questo supermercato sono prodotti da Grissinbon;

i biscotti invece appartengono al marchio Balocco;

Beretta è la casa di produzione di questi wurstel.

Esselunga

I biscotti Esselunga sono una produzione di Galbusera;

le patatine invece di Amica Chips;

l’acqua di questo supermercato è una sottomarca di Norda;

il caffè biologico è di Pellini, quello espresso invece della Kimbo.

Simply

I croissant al cioccolato sono di produzione Bauli;

la pasta è invece della Rummo;

la mortadella Simply appartiene alla Beretta;

i succhi di frutta sono della Yoga;

il sugo alla crema di funghi rientra sotto la Biffi.

Conad

Il latte fresco targato Conad è della Granarolo;

lo yogurt invece è del marchio Vipiteno;

il pesto appartiene alla Biffi;

il burro è della Parmareggio;

anche qui la pasta è della Rummo.

Auchan

La ricotta Auchan è della Granarolo;

i succhi di frutta sono anche qui dell’azienda Yoga;

il minestrone leggero è della Orogel;

i wafer alla nocciola sono di Balocco.

Eurospin

L’aceto balsamico di questa linea appartiene alla ben più famosa Ponti;

Le acque minerali “Blues” e “Ginevra” sono della San Benedetto;

il riso è della Scotti.

Oggi abbiamo scoperto come mai tutti stanno comprando prodotti delle grandi marche a prezzi stracciati grazie a questo semplice trucco. Se si vogliono scoprire altri interessanti consigli per tagliare sulla spesa, basta consultare la nostra rubrica dedicata al risparmio.