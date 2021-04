Le friggitrici ad aria sono uno dei prodotti più in voga tra gli amanti della cucina. Però pochi sanno che non sono un prodotto innovativo. Di prodotti simili sul mercato ne sono usciti tanti negli anni, senza riscuotere molto successo. Eppure, ultimamente sono ritornate alla ribalta, soprattutto grazie a delle campagne pubblicitarie molto efficaci. Infatti, tutti sono impazziti per questo elettrodomestico, ma in realtà non è quello che sembra.

Come funziona una friggitrice ad aria

In commercio ci sono moltissimi modelli di questo apparecchio, che variano per dimensioni e prezzo. E vengono proposte come un’alternativa valida e salutare alle classiche friggitrici. In realtà, come vedremo dopo, sono dei piccoli forni ventilati.

Infatti, anche il nome “friggitrice ad aria” contiene una mezza verità. È solo l’ennesima trovata di marketing di successo, ma cerchiamo di spiegare meglio.

Una cosa è vera: le pietanze cotte risultano più sane e leggere, e soprattutto non rilasciano odore di fritto in casa. Ma il motivo è molto semplice e banale: queste friggitrici ad aria, non friggono proprio un bel niente!

La frittura infatti è un tipo di cottura che necessita per forza di un grasso, che sia l’olio o altro. E l’olio serve per trasferire calore molto velocemente, disidratando la parte esterna del cibo, così da renderlo croccante.

Chi afferma di friggere senza olio, sta letteralmente mentendo. Se qualcuno ci fa caso, anche nelle pubblicità e nei tutorial che spiegano l’utilizzo di questa “friggitrice”, vengono effettuate delle prove con le solite patatine surgelate.

Non tutti però sanno che questi alimenti sono fritti prima di essere congelati. Quindi contengono già l’olio sufficiente per essere cotte. Infatti, è possibile ottenere delle ottime patatine fritte, anche usando solamente il forno di casa! Stessa cosa succede se proviamo a cuocere nella friggitrice ad aria delle verdure.

Quindi conviene acquistarla?

Dopo aver chiarito il perché tutti sono impazziti per questo elettrodomestico, ma in realtà non è quello che sembra, rispondiamo alla fatidica domanda.

Conviene acquistare la friggitrice ad aria? La risposta è: dipende.

Abbiamo bisogno di un altro fornetto in casa? Se è sì, allora è il prodotto giusto per cuocere pochi alimenti velocemente senza usare molti grassi aggiuntivi.

Se invece possediamo già un forno a casa che funziona bene, risulta inutile comprarne un altro che svolge più o meno le stesse funzioni.