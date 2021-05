Comincia il caldo e sebbene tante siano le bevande in circolazione, per sconfiggere la sete l’acqua è sempre la soluzione insostituibile. Ma quale acqua bere visto che ne sono tantissime in commercio? C’è anche il fatto che tutti seguono la pubblicità e comprano altre acque senza sapere che è proprio questa l’acqua buona, dissetante e salutare.

I diversi tipi di acqua sul mercato

È profondamente vero che ognuno sceglie l’acqua che più gli piace e nessuno può dire che sbaglia. Certo però è che a volte non si conoscono le caratteristiche delle diverse acque che sono presenti in commercio.

Gli scaffali offrono una varietà incredibile di acque da tutte le zone d’Italia e a volte anche di provenienza estera. Si resta un po’ disorientati di fronte a tanta scelta, e allora si ricorda la pubblicità vista alla Tv e ci si affida a questa. Tuttavia le acque presenti sul mercato sono tante e con diverse caratteristiche.

Le diverse tipologie

In generale le acque che sgorgano in montagna sono più leggere, di un gusto quasi impalpabile. Ci sono poi le acque che scorrono in terreni più ricchi di minerali, tanto che alcune diventano effervescenti.

Le acque leggere hanno un residuo fisso più basso mentre quelle più minerali ne hanno uno più alto. Le prime sono delicate nel gusto, le seconde più cariche e più espressive al palato.

Alcune acque sono “effervescenti” per cause prettamente naturali, sono acque che sgorgano alla sorgente con dell’anidride carbonica naturale. Vi sono poi le acque “frizzanti” a cui viene aggiunta dell’anidride carbonica nel processo industriale. La differenza fra le acque naturali e quelle effervescenti e frizzanti riguarda l’acidità.

Le acque effervescenti e frizzanti sono a pH acido, danno più il senso della freschezza, ma non sempre sono gradite ai nostri denti. Soprattutto le acque frizzanti addizionate di anidride carbonica tendono a demineralizzare lo smalto dentale. Anche lo stomaco ne soffre perchè si gonfia con facile formazione di gas.

L’acqua naturale invece ha un pH neutro, ideale per le esigenze del nostro corpo. Inoltre è buona e salutare e può essere la base per tante bevande dissetanti.

Un’acqua buona ha bisogno di una bottiglia di vetro ben pulita e igienizzata per dare il meglio di sè.