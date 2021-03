Uno dei più grandi inconvenienti che disturbano la nostra routine quotidiana è quello del telefono prematuramente scarico. A chi non è mai capitato di dover affrontare un lungo viaggio in autobus o treno con il telefono quasi completamente scarico, o di non poter contattare qualcuno perché non abbiamo prestato attenzione allo stato della batteria?

Se non abbiamo sottomano un caricatore portatile, la soluzione migliore per non rimanere a secco durante la giornata è quella di utilizzare dei trucchi per risparmiare la batteria. In questo modo il telefono ci accompagnerà per diverse ore e non avremo il timore che si spenga all’improvviso.

E c’è un modo efficacissimo per risparmiare la batteria a cui però spesso non pensiamo.

Tutti se lo dimenticano ma questo è il trucco migliore per risparmiare la batteria del telefono quando siamo fuori casa.

Il WiFi consuma batteria anche quando non siamo connessi

Ci sono dei trucchi che conosciamo tutti: ad esempio abbassare la luminosità dello schermo, chiudere le app in background, o tenere il telefono in modalità silenziosa.

Ma spesso questo non basta. C’è un altro stratagemma efficace per risparmiare notevolmente la batteria del telefono. Tutti se lo dimenticano, ma questo è il trucco migliore per risparmiare la batteria del telefono quando siamo fuori casa. Di cosa stiamo parlando? Di spegnere la connessione WiFi. La connessione WiFi consuma moltissima batteria, specialmente quando non siamo collegati a una rete. Vediamo perché.

Meglio affidarsi alla connessione dati quando siamo fuori casa

Tenere la connessione WiFi accesa quando siamo fuori casa è non solo inutile, ma può essere anche controproducente. Il telefono, infatti, è sempre alla ricerca di una connessione WiFi a cui collegarsi nei dintorni. Questa ricerca consuma più in fretta la batteria del telefono.

Se siamo fuori casa, è sempre meglio spegnere l’opzione del WiFi e affidarsi invece ai dati della nostra offerta telefonica. La nostra batteria durerà molto più a lungo.

Se abbiamo il sospetto che la nostra batteria sia ormai troppo vecchia e non mantenga bene la carica, c’è un test semplicissimo per scoprirlo. Ecco come.