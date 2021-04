Spesso crediamo che le nostre abitudini siano anche le cose giuste da fare. In verità non è sempre così. Anzi, a volte per seguire retaggi culturali e idee ereditate da altrove ci perdiamo molte cose favolose. Questo è evidente, per esempio, nelle nostre abitudini culinarie. In cucina tendiamo quasi tutti a sprecare una grande quantità di cibo che è ancora ricchissimo di nutrienti. Per esempio, tutti sbucciamo sempre questo frutto perdendo così le sue proprietà migliori contro colesterolo e invecchiamento. Di cosa stiamo parlando? Un indizio: una al giorno… leva il medico di torno.

Un vecchio e celebre adagio ci dice che una mela al giorno leva il medico di torno. Peccato che nessuno ci abbia mai detto che per far avverare la profezia la mela deve essere mangiata con la buccia. È vero che, essendo uno dei frutti più consumati e quindi coltivati al mondo, spesso le mele sono ricche di pesticidi. Ma se sappiamo qual è la loro provenienza o se sono mele biologiche, togliere la buccia alle mele è un vero sacrilegio. La buccia delle mele, infatti, è ricca di sostanze importanti come la pectina. Questa è una fibra che riduce la concentrazione di colesterolo nel sangue e apporta grandi benefici a tutto il sistema cardiovascolare. Inoltre, la buccia di mela ha anche la quercetina, un antiossidante che agisce contro l’invecchiamento della pelle.

Un modo delizioso per sfruttare la buccia

Un’idea semplice e buonissima per sfruttare pienamente le proprietà della buccia di mela è quella di preparare un infuso. Per farlo, abbiamo bisogni di 2 bucce di mele, limone, cannella, miele e mezzo litro d’acqua. Facciamo bollire le bucce con la cannella per circa 10 minuti. Poi versiamo l’acqua filtrata in una tazza e aggiungiamo succo di limone e miele. Il risultato sarà gustosissimo e un vero toccasana per l’organismo. Ottimo per coccolarsi prima di andare a dormire