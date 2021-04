Proprio quando abbiamo invitato qualcuno a pranzo capita che un imprevisto rovini tutti i nostri sforzi. Per fortuna sono proprio le cose che abbiamo a portata di mano che possono toglierci d’impaccio. Ecco perché sono tutti sbalorditi nel vedere come proprio questa famosa bevanda aiuti a risolvere un difficile problema di cottura.

I segreti dei grandi chef

Il segreto che stiamo per rivelarvi è utilizzato dai grandi chef e per questo è poco noto, ma non poco efficace. Sarà utile per risolvere un problema che spesso si presenta in cucina con la carne. Può capitare che la carne invece d’essere tenera come credevamo, si rivela abbastanza dura. Se la si cucina normalmente, il risultato sarà un po’ deludente: difficile da masticare e con poco sapore.

Perché la carne è dura

La carne è dura se appartiene ad un capo di bestiame da tempo non più giovane. Per esempio la carne di manzo adulto non ha le stesse caratteristiche di tenerezza di quella del vitello. Dipende poi anche dal pezzo, il filetto è una carne particolare per tenerezza e sapore.

Se la carne è magra, potrebbe trasformarsi in un pezzo di carne dura dopo la cottura. Ciò che rende la carne tenera e gustosa è proprio il grasso interno detto marezzatura, che permette anche una cottura più lunga senza pericolo che si asciughi.

Come fare se la carne è dura

Se si ha l’impressione d’aver acquistato della carne un po’ dura, allora ricorriamo a questi trucchi. Uno di quelli più usati dai cuochi è di cucinare la carne insieme alla frutta. Si prendono delle mele e si tagliano a fette. Si stendono sulla carne e si lascia cuocere. Mele, pere e ananas vanno benissimo per ottenere una carne tenera. Si può provare l’ananas con la carne di maiale, per un risultato strepitoso.

Tutti sbalorditi nel vedere come proprio questa bevanda aiuti a risolvere un difficile problema di cottura

Se dovessimo friggere la carne potremmo preparare una marinatura speciale. Mettiamo la carne a bagno con la Coca Cola per 10 minuti, poi l’asciughiamo e la passiamo in padella. A cottura terminata la carne sarà tenera e allo stesso tempo di un gusto sorprendente. Questo sistema è ottimo anche con i pezzi di carne più spessi. Uno stratagemma inusuale che spiega perchè restano tutti sbalorditi nel vedere come proprio questa famosa bevanda aiuti a risolvere un difficile problema di cottura.

Questi due semplici consigli possono salvare una serata fra amici. Ed ecco come fare delle ottime grigliate.