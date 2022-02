Tutti sappiamo che Ariete e Capricorno sono testardi ma l’oroscopo svela che anche questi 2 segni zodiacali sono teste dure

Ogni segno zodiacale si contraddistingue per determinate caratteristiche. Alcune riguardano la fisicità, mentre altre riguardano più nello specifico la personalità e il modo di agire e di comportarsi. Conoscere questi aspetti delle persone può essere molto utile. Potremmo infatti prevedere cosa aspettarci da loro. Inoltre, specie con le persone a cui teniamo in particolar modo, possiamo stabilire a priori l’atteggiamento più giusto da avere.

Ovviamente, questo discorso non può valere per quegli incontri sporadici ed occasionali. Ci riferiamo piuttosto alle persone con cui abbiamo a che fare spesso e da tanto tempo: parenti, amici, colleghi di lavoro, partner.

Tanto per cominciare, questi 2 segni sono ordinati, precisi e puntigliosi. Ma vediamo un altro esempio: le donne di questi segni zodiacali potrebbero “fregarci” il marito con grande nonchalanche.

Nelle prossime righe andremo a scoprire chi sono i più cocciuti. Infatti, tutti sappiamo che Ariete e Capricorno sono testardi, ma non è finita qui. Le stelle rivelano che ci sono altre teste dure.

Ariete e Capricorno

Cominciamo dai più noti. Ariete e Capricorno si annoverano sicuramente tra i segni più determinati dello zodiaco. Basta solo vedere la loro immagine simbolica. Hanno le corna che usano per scontrarsi con gli altri e per sbattere contro porte e muri.

In maniera metaforica, questo è proprio l’atteggiamento che Ariete e Capricorno hanno anche nella vita. Quando hanno in mente un obiettivo da raggiungere fanno di tutto per ottenerlo. E in genere, alla fine, ci riescono. Inoltre, quando sono convinti di qualcosa, è ben difficile schiodarli dalle loro convinzioni. Non hanno paura delle difficoltà e proseguono verso il loro obiettivo affrontando qualsiasi tipo di ostacolo.

Il Capricorno, in particolare, è anche molto abitudinario. Vuole sempre organizzare ogni cosa in modo da avere sempre tutto sotto controllo. Questo atteggiamento lo applica sul lavoro ma anche nella vita privata.

Tutti sappiamo che Ariete e Capricorno sono testardi ma l’oroscopo svela che anche questi 2 segni zodiacali sono teste dure

Ora che abbiamo analizzato un po’ più nello specifico i due segni testardi più noti, andiamo a scoprire qualcosa di insospettabile.

Il terzo cocciuto è il segno del Toro. Ciò potrebbe non stupire troppo vista la presenza delle corna. Anche i nati sotto questo segno, infatti, quando decidono che le cose devono seguire un certo andamento, non si smuovono dalle loro convinzioni. Portarli su altre strade non solo è difficile ma può diventare quasi pericoloso. Piuttosto irascibile, il Toro può dar vita a discussioni anche molto accese che possono degenerare con gran facilità.

Ecco un testardo davvero insospettabile

Concludiamo il nostro articolo con il quarto segno tra i più cocciuti dello zodiaco. A gran sorpresa, troviamo l’Acquario. Un segno quindi di aria che si contraddistingue per la creatività e l’amore per l’arte. In questo caso specifico, la determinazione non riguarda tanto il fattore testardaggine, quanto piuttosto una estrema sicurezza nelle proprie capacità. I nati dell’Acquario, infatti, si fidano molto sia delle loro abilità intellettive che del loro istinto. In un confronto con gli altri, quasi mai mettono in discussione le loro idee e le loro convinzioni.

Approfondimento

Sono questi i segni zodiacali più paranoici in amore da cui stare alla larga se non vogliamo essere assillati e tormentati continuamente senza motivo