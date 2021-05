Probabilmente è l’oggetto più utilizzato e che contiene molti più germi di quelli che possiamo aspettarci. Le spugnette per lavare le stoviglie, oppure quelle usate per la pulizia del bagno sono un pericoloso ricettacolo di muffe, residui di cibo e sporco.

Mantenerle pulite, asciutte e ben disinfettate è fondamentale per salvaguardare la salute e garantire una pulizia profonda della casa.

Sulle pulizie domestiche la Redazione mostra quotidianamente tutti i trucchi, segreti e rimedi naturali e chimici per raggiungere un pulito eccezionale in poco tempo.

A tal proposito, si consigliano 2 rimedi semplici e veloci.

C’è da dire che non è una novità sottolineare come e in che modo le spugnette che utilizziamo in casa siano così a rischio di batteri. Infatti, tutti sanno che le spugnette sono un ricettacolo di germi ma in pochi usano questi 3 trucchetti geniali per disinfettarle alla perfezione.

Quest’oggi, infatti, l’attenzione è rivolta a 3 piccoli consigli pratici che potrebbero senz’altro essere utili. Soprattutto quando ci dedichiamo alla pulizia di tavoli, ripiani, cucina e sanitari.

Residui di cibo e umidità: un mix che piace tanto ai batteri

A contribuire alla proliferazione di microrganismi patogeni come virus, batteri, funghi e spore ci pensano i residui di cibo e di sporco che restano intrappolati nella spugnetta. Quest’ultima, inevitabilmente resta umida dopo l’utilizzo e questo mix esplosivo di sporco e umidità è un invito a nozze per i germi.

Dunque, bisogna mettere in campo una serie di azioni che non possono essere ignorate.

Inutile lavarle solo con il sapone!

Un detergente non basta per disinfettare l’oggetto comune.

Il primo trucchetto è davvero veloce e serve ad eliminare l’unto dalla spugnetta.

Versare 2 gocce di sapone di Marsiglia sulla spugnetta e risciacquare con acqua molto calda. Questo primo step serve a sgrassare ma non a disinfettare.

A questo punto, bisogna provvedere al secondo trucchetto. Per una pulizia profonda della spugnetta si consiglia di immergere le spugne in una soluzione composta da acqua caldissima, 2 cucchiai di bicarbonato e aceto bianco.

In questo modo le spugnette, sia della cucina che del bagno, saranno subito disinfettate e disincrostate.

Infine, per eliminare i cattivi odori dalla spugnetta si consiglia di versare sulla spugnetta il succo di mezzo limone. Lasciar agire per 10 minuti e sciacquare con acqua calda. Ed ecco perché tutti sanno che le spugnette sono un ricettacolo di germi ma in pochi usano questi 3 trucchetti geniali per disinfettarle alla perfezione.