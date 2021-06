Molti di noi restano incantati da alcuni posti che hanno visitato. Giardini e angoli di paradiso che sono rimasti impressi nella nostra mente. Difficilmente si pensa che forse con un po’ di creatività e lavoro certi angoli si possono creare anche nei nostri giardini. Andiamo a vedere come tutti resteranno a bocca aperta e copieranno quel meraviglioso angolo delle fiabe del nostro giardino. Ecco, quindi, diversi tipi di palme per abbellire il nostro giardino.

Una palma e un’atmosfera

Per prima cosa scegliere la varietà di palma da piantare. Le palme possono essere di varia grandezza. Da quelle piccole come le Windmill e le Sago. Poi esistono quelle giganti come le Royal e le Queen. Queste ultime raggiungono i 15 metri di altezza. Alcune sono più consigliate da piantare in giardino. Vediamo insieme quale può essere più adatta alle nostre esigenze.

Clima temperato

Cubana, Florida Royal e Sago: tollera temperature fino a cinque gradi sottozero e richiede un’esposizione al sole o parzialmente ombreggiata.

Queen e Dattero delle Canarie: resiste fino a sette gradi sottozero e deve essere posizionata in pieno sole

Clima freddo

Messicana, Palmetto e Windmill: vanno poste al sole ma tollerano temperature abbastanza rigide, rispettivamente nove, undici e tredici gradi sottozero.

Tutti resteranno a bocca aperta e copieranno quel meraviglioso angolo delle fiabe del nostro giardino

Si consiglia di fare una scelta per una palma media o piccola. Le ragioni principali per rendere questo progetto possibile sono anche i costi. Se si opta per piccole palme non si spenderanno più di 100 euro. Per quelle grandi si deve pensare a una cifra che va dai 1.000 ai 2.000 euro. Per capire se un progetto si può portare a termine è meglio sceglierne una piccola. Attendere poi che raggiunga il suo sviluppo. Man mano che la palma crescerà e saprà rappresentare l’atmosfera bellissima di certi angoli suggestivi, i vicini visiteranno sempre più spesso il nostro giardino.