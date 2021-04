È tempo di cambiamento. Ormai la bella stagione è arrivata. Le giornate più lunghe, il sole più frequente e il freddo che piano piano sembra scomparire, ci hanno sicuramente messo di buon umore. E quale modo migliore per esprimerlo se non attraverso i capelli? Questa stagione non facciamoci trovare impreparate. Iniziamo subito a capire quali sono le acconciature di tendenza e sperimentiamo qualcosa di nuovo che possa dare una svolta alle nostre giornate! Per esempio, tutti quanti stanno letteralmente impazzendo per avere i capelli in questo modo e la ragione è davvero visibile!

Mermaid waves, onde giovanili che daranno un tocco di classe a chiunque

Quando si parla di capelli mossi, sono tutti molto abituati a parlare di beach waves, le classiche onde conosciute dai più. Ma ce ne sono altri tipi più particolari e interessanti, come quello di cui vogliamo parlare oggi che sta avendo un successo incredibile. Si tratta delle mermaid waves, delle onde più eleganti, voluminose e giovanili. Mermaid significa sirena, perciò il nome fa già capire tanto! Per ottenerle, basterà dividere i capelli in ciocche, dopo aver fatto una riga centrale, per poi arricciarle con la piastra. Successivamente, si dovrà applicare un gel lucido sulle lunghezze, che darà l’idea dell’effetto bagnato, tipico delle sirene. Questo look dà un’aria fresca, giovane e raffinata a chiunque lo scelga. E infatti tutti quanti stanno letteralmente impazzendo per avere i capelli in questo modo e la ragione è davvero visibile!

Altri tipi di onde sempre molto alla moda che possiamo provare

Se le mermaid waves non fanno per noi, ce ne sono di tantissimi tipi tra cui scegliere! Sulla lista, troviamo le Hollywood waves, usate da tutte le star. Per ottenerle, basterà arricciare i capelli e poi passarvi sopra una spazzola piatta. In questo modo le onde diventeranno più dolci ma al tempo stesso molto omogenee. Altrimenti, possiamo optare per le smooth Waves, molto più casual e sportive. In questo caso, dovremo creare le onde sui ¾ dei nostri capelli, evitando di raggiungere le punte. Ora, passiamo una spazzola su tutta la chioma, formando un’unica onda che ci darà un aspetto davvero casual.

