Tra gli organi più importanti per l’uomo spicca, senza ombra di dubbio, il cervello.

Sede delle principali funzioni cognitive, l’encefalo possiede un ruolo di importanza vitale nelle nostre esistenze.

Le cellule che compongono il tessuto encefalico sono i neuroni. Queste piccole cellule consentono di veicolare la trasmissione dell’impulso nervoso, ai vari organi. Oltre a questa importantissima funzione i neuroni sono in grado di secernere particolari sostanze, chiamate neurotrasmettitori.

Recentemente un team di esperti in materia è giunto ad una straordinaria scoperta relativa proprio alle straordinarie proprietà possedute dalle mele, nei confronti dei neuroni.

Lo studio focalizza l’attenzione sul processo con cui questo alimento sarebbe in grado di stimolare la produzione di nuove cellule neuronali. Ecco perché tutti quanti dovremmo mangiare più spesso questo frutto amico del nostro cervello.

Un aiuto del tutto naturale per la nostra memoria

Per l’ennesima volta la natura ci viene in aiuto, permettendoci di vivere un’esistenza migliore. È stato scientificamente provato quanto le mele siano essenziali, per il nostro cervello. Questo frutto possiede una miriade di elementi nutritivi, preziosi per il nostro organismo. I ricercatori si sarebbero soffermati, in questo studio, sulle preziose proprietà possedute dai fitonutrienti contenuti nelle mele. In particolar modo la quercetina, principale responsabile del sensazionale processo di neurogenesi.

Una mela al giorno non è sufficiente, meglio 3 o 4

Il celebre proverbio “una mela al giorno, toglie il medico di torno” andrebbe leggermente rivisto. Gli esperimenti condotti, non lasciano adito a dubbi. Il consumo giornaliero di 3 o 4 frutti al giorno può sensibilmente aumentare la produzione di neuroni, migliorando allo stesso tempo la memoria.

Per gli amanti dei trasformati a base di frutta invece il consiglio è quello di assumere, ogni giorno, 2 o 3 tazze di succo limpido di mela. Gli effetti di questo prodigioso frutto non tarderanno a manifestarsi, se si osserveranno alla lettera i preziosi suggerimenti indicati.

Ecco svelato il perché tutti quanti dovremmo mangiare più spesso questo frutto amico del nostro cervello.

