I giacinti in fiore, allegri e profumati, sono fra le bulbose più popolari che abbiamo voglia di portare a casa a fine inverno.

Sono piantine perenni, di cui vengono coltivati solo gli ibridi detti giacinti olandesi. Ecco come piantare in vaso i giacinti e come farli fiorire in salute. Con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Corolle dai colori pastello che racchiudono un profumo intenso

Tutti pronti per i giacinti in fiore, allegri e profumati. Quando acquistiamo i giacinti, di solito sono già fioriti o sul punto di fiorire. Le foglie lucide e nastriformi sono color verde mela.

Il fusto fiorifero che nasce da ogni bulbo produce una allegra cascata di deliziosi fiorellini tubolari che si aprono a stella in sei lobi. A seconda delle varietà il colore dei fiori varia dal bianco al giallo, dal rosa al rosso fino all’azzurro.

La fioritura naturale dei giacinti è in primavera. Tuttavia, si trovano già ora anche nei supermercati, in vasetti pronti da trapiantare.

A febbraio i giacinti fioriti sopravvivono bene in casa e la rallegrano, come pure le ortensie. In giardino, se il tempo è mite, si possono interrare i bulbi con i getti già spuntati. Fioriranno, però, non prima del solstizio di primavera.

Quelli già fioriti, da portare in casa, sono i cosiddetti “giacinti forzati”. Sono stati piantati in un ambiente freddo per otto settimane e poi spostati gradatamente alla luce. Quando li acquistiamo fioriti o prossimi alla fioritura, si possono tenere in casa sia in idrocoltura in una caraffa d’acqua, sia in un vaso con terriccio.

Protagonisti del salotto

Un vaso largo di ceramica moderna o antica, con terriccio, muschio e nove giacinti rosa piantati a file di tre è l’indiscusso protagonista di un salotto.

Bisogna sceglierli della stessa varietà e della stessa altezza. Delizieranno tutti non soltanto con l’intensa profumazione che i fiori spargono nella stanza. Ma per la vistosa infiorescenza, che risulta davvero attraente.

Bisogna controllare che il terriccio non sia eccessivamente umido perché il bulbo marcirebbe. Non bisogna esporre i giacinti a violenti sbalzi di temperatura. Se nascono dei bulbilli, che si formano di fianco al bulbo principale, è possibile ripiantarli.