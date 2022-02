La settimana più gioiosa e colorata del Mondo sta per iniziare. Carnevale è una delle feste più antiche e amate dopo il Natale. La parola di origine latina significherebbe togliere la carne e preannunciava il periodo di Quaresima quando questo cibo era proibito. É proprio l’ultimo giorno di Carnevale si usava organizzare un banchetto strapieno di delizie.

Ancora oggi, questa festa è caratterizzata da leccornie tipiche. Per lo più, sono i dolci a farla da padrone con ricette e varianti tipiche sparse in tutta Italia. La più famosa è quella delle chiacchiere o bugie o stracci o frappe. Tanti nomi per un impasto con farina, burro, zucchero, uova e l’immancabile liquore fritto in abbondante olio.

Impossibile trascorrere questa settimana di festa senza assaggiarne di tipologie e forme diverse. Tutti preparano chiacchiere e frittelle ma per Carnevale niente è più goloso del dolce che presenteremo tra poco. Una soffice pasta lievitata si sposa con un cremoso ripieno di crema pasticcera. All’apparenza potrebbe sembrare una preparazione difficoltosa.

Ma niente di più semplice che preparare queste castagnole goduriose, amate da grandi e piccini. Il ripieno è ciò che le rende ancor più speciali. Oltre alla ricetta base, si può aromatizzare al cioccolato, al limone etc.

Gli ingredienti per le castagnole ripiene di crema

Per circa 20 castagnole avremo bisogno di:

2 uova medie fresche;

200g di farina;

30g di zucchero;

1 baccello di vaniglia o in polvere;

40g di burro;

8g di lievito per dolci;

scorza di limone.

Per la crema serviranno 200g di latte intero, 40g di zucchero, 50g di panna fresca, 2 tuorli e 40g di amido di riso. É possibile anche ottenere delle varianti golose aggiungendo qualche ingrediente speciale.

Tutti preparano chiacchiere e frittelle ma per Carnevale niente è più goloso delle soffici castagnole dal ripieno cremoso pronte in 5 minuti

Per conoscere tutti i passaggi per preparare la crema pasticcera consigliamo di consultare questo articolo. Per quanto riguarda la preparazione delle castagnole, iniziamo setacciando la farina e il lievito in una ciotola. Uniamo anche lo zucchero, il baccello di vaniglia e 1 pizzico di sale. A questo punto versiamo anche le uova, il burro a temperatura ambiente e la scorza di limone.

Mescoliamo tutti gli ingredienti fino a che risultino amalgamati. Lavoriamo l’impasto sul ripiano da lavoro aiutandoci con poca farina. Dopo qualche minuto, forniamo un salsicciotto da cui ricaviamo delle palline di circa 20g ciascuna. Nel frattempo riscaldiamo abbondante olio di semi e friggiamole.

Scoliamo le castagnole solo quando si presentano completamente dorate. Solo in quel caso possiamo scolarle e lasciarle intiepidire. Con una sac-à-poche terminiamo l’opera riempendo le castagnole una alla volta con la crema.