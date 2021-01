La frittura è tipica delle festività natalizie. Si tratta di uno dei piatti più gustosi che si possano servire. E, friggendo del pesce, delle polpette o qualsiasi altro alimento, si accontenteranno di sicuro tutti gli ospiti. Ma c’è un problema davvero comune. Ossia l’odore causato dal fritto. Si sa, infatti, quanto questo tipo di puzza in cucina sia difficile da sopportare. Ma noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo la soluzione. Infatti, tutti potranno dire addio all’odore di fritto nelle proprie case con questi segreti. Basterà seguire questi consigli e questo problema non si presenterà più!

La scelta dell’olio sarà fondamentale

La prima regola fondamentale per dire addio all’odore di fritto è quella che riguarda la scelta dell’olio. Quando si frigge, infatti, è fondamentale farlo con un olio di qualità. Se si scelgono quelli scadenti, il rischio che si corre è quello di fare riempire la stanza di un odore sgradevole difficilissimo da mandare via. Perciò, olio buono e di qualità. Ecco il primo segreto per evitare che l’odore di fritto si insinui nelle nostre case.

Ecco tutte le precauzioni che si devono prendere quando si frigge

Ci sono poi delle altre accortezze che aiuteranno a non far odorare di fritto le stanze delle nostre case. La prima è ovviamente quella di azionare l’aspiratore quando si frigge. Inoltre, sarà meglio chiudere sempre la porta della cucina, in modo tale che la puzza di fritto non possa entrare in altre camere. Bisogna sempre aprire finestre e balconi, così che l’aria fresca inondi la cucina e affinché avvenga un ricambio d’aria continuo. E ultimo, ma non per importanza, è necessario dotarsi di friggitrici di qualità. Oppure, si potranno comprare quelle ad aria, perfette per questo tipo di problematica. Perciò, tutti potranno dire addio all’odore di fritto nelle proprie case con questi segreti! Provare per credere!