A tutti piacerebbe svegliarsi una mattina improvvisamente ricchi per poter soddisfare ogni desiderio e non avere più preoccupazioni. Non è del tutto impossibile perché tutti possono fare tanti soldi con gli infallibili consigli dei miliardari americani più famosi al mondo.

Provarci sempre

La prima regola è tentare di sfruttare ogni possibile occasione di guadagno. Non provarci nemmeno significa già in partenza aver regalato quella possibilità a qualcun altro. Lo dice un immobiliarista con un patrimonio stimato in 750 milioni di dollari.

Combattere la pigrizia

La bacchetta magica non esiste, avverte uno dei soci della Walt Disney. Purtroppo all’inizio tocca lavorare duro. Poi i risultati arriveranno e solo a quel punto una parte del guadagno sarà di pure rendita. Ma all’inizio ci vuole un investimento, anche in termini di fatica personale.

Licenziare chi ha un atteggiamento negativo

Lo fa in modo implacabile la fondatrice del Corcoran Group.

Anche questo fa parte del decalogo tutti possono fare tanti soldi con gli infallibili consigli dei miliardari americani più famosi al mondo. Dice questa imprenditrice che non c’è modo di cambiare l’atteggiamento delle persone. Il pessimista cosmico condizionerà l’intera squadra. Meglio quindi allontanarlo.

Decidere rapidamente

Un famoso imprenditore lo traduce con questa regola. Basta avere dal 40% al 70% delle informazioni per poter prendere una decisione valida. Se aspettiamo di avere tutte le informazioni possibili qualcuno ci avrà soffiato l’idea o il posto.

Sorridere spesso

Un buon clima nel gruppo di collaboratori è importante. Fa sentire tutti a proprio agio e spinge a cooperare.

Non disperdere le energie

Le energie non sono infinite, nemmeno per gli uomini d’affari più attivi al mondo. Quindi decidere rapidamente serve anche a capire su quali attività concentrarsi. Disperdere energie per cercare di portare avanti troppi progetti alla fine porta a risultati negativi.

Consigli validi per tutti

Le persone volenterose ed ambiziose avranno notato che questi principi si adattano a qualsiasi settore od opportunità. Valgono per la ricerca di un lavoro, per l’apertura di un’impresa in proprio o per la scelta di un investimento in banca.