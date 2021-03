Le zanzare sono certamente fastidiose. Non solo le loro punture sono una vera seccatura. Contribuiscono anche alla diffusione di pericolose malattie. Tanto che chiunque, almeno una volta nella vita, ha esclamato: “ma perché non sterminiamo tutte le zanzare? Tanto sono inutili!”.

Eppure, non è esattamente così. In natura, ogni specie ha una scopo. Inoltre, proprio grazie alle zanzare gli scienziati hanno fatto una scoperta importante: si tratta di una nuova possibile cura per alcuni virus letali. Insomma, tutti pensano che le zanzare siano inutili, ma possono salvarci la vita. Scopriamo perché.

Scoperta grazie alle zanzare una possibile cura contro i virus più letali

Grazie alle zanzare, gli scienziati del National Institute of Environmental Health Sciences (NIH) hanno fatto una scoperta che potrebbe salvare milioni di vite umane. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista scientifica PNAS, riguardano una proteina chiamata AEG12, presente proprio nelle zanzare. Questa proteina è in grado di distruggere la membrana che protegge alcuni virus letali. Potrebbe, dunque, essere usata per indebolirli e sconfiggerli.

In particolare, la proteina AEG12 si è rivelata efficace nell’indebolire il virus della febbre gialla, del dengue, del Nilo Occidentale e il virus Zika. Tutte malattie che riguardano milioni di persone nel mondo. Ma non solo: secondo gli esperti che hanno condotto la ricerca, la proteina potrebbe risultare utile anche contro il coronavirus. Insomma, tutti pensano che le zanzare siano inutili, ma possono salvarci la vita.

Tuttavia, sottolineano gli esperti, potrebbero volerci anni prima di sviluppare un trattamento. Infatti, il problema è che la proteina AEG12 distrugge anche i globuli rossi. I ricercatori devono dunque scoprire un modo per farle colpire solo i virus letali.

La loro utilità in natura

Al di là di questa importante scoperta, esistono ovviamente altri motivi per non eliminare le zanzare. Certo, le si può allontanare da casa grazie a rimedi naturali. Ma bisogna ricordare che, in natura, ogni specie ha la sua utilità.

Innanzitutto, le zanzare sono insetti impollinatori, proprio come le api. Per esempio, due splendide orchidee nel genere Platanthera ricevono il polline proprio dalle zanzare. Senza questi insetti, dunque, non potrebbero riprodursi. Inoltre, le zanzare sono parte della dieta di molti animali. Non solo alcuni uccelli migratori, ma anche pesci, rettili e altri insetti più grandi. Insomma, per quanto fastidiose, le zanzare sono sicuramente animali utili.