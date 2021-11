Stare con qualcuno non è mai semplice. Un giorno si va d’amore e d’accordo e il giorno dopo quasi ci si odia. L’amore è bello se non è litigarello, ma il troppo stroppia ed ecco che in certi casi la storia non può continuare. Difatti, quando si arriva al capolinea è difficile tornare indietro e sanare tutto ciò che si è distrutto. Ma qual è il motivo principale per cui una coppia scoppia? Si pensa sempre che la causa principale riguardi l’interferenza di una terza persona, ma siamo certi che sia proprio così?

Noi della Redazione ci siamo interrogati su questo punto e ci siamo fatti un’idea diversa dal tradimento di cui tutti parlano. Un’idea che ha a che fare solo ed esclusivamente con il rapporto tra i due (ex) amanti.

Tutti pensano al tradimento, ma è questo il motivo principale per cui finisce una storia d’amore

I ricercatori dell’Università inglese di Lancaster hanno condotto uno studio sulla sofferenza di uomini e donne dopo la separazione. Al contrario di come abbiamo sempre creduto, sembra che siano gli uomini a soffrire più delle donne per la fine di una storia d’amore.

Nel corso della ricerca, gli studiosi hanno anche evidenziato che in vetta alle cause di chiusura di una relazione ci sia la cattiva comunicazione. Sembra proprio che l’incapacità di dialogare tra due persone rappresenti il tallone d’Achille in ogni storia, breve o lunga che sia.

Spesso si tengono dentro i pensieri e si evita di dire certe cose per paura di ferire l’altro. Questo comportamento può andare bene in alcuni casi, ma appare inopportuno in tanti altri. Il rischio, infatti, è di accumulare fino a scoppiare ed è solo a quel punto che tornare indietro risulta molto difficile.

Non solo cosa, ma anche come

Il problema non sta solo nel cosa dirsi, ma anche nel come farlo. Dialogare non è sempre così facile come si crede e trovare i modi giusti appare altrettanto complicato.

Evitare di urlarsi contro, di usare un tono accusatorio e di incolpare sempre l’altro sono le prime regole di una relazione sana. Potremmo cercare di porci in una condizione di ascolto e di apertura, chiedendo all’altro il perché di alcuni atteggiamenti che non sopportiamo. Allo stesso modo, chiedere è sempre lecito ed è giusto che il partner sappia di cosa abbiamo bisogno. Non aspettiamo che sia l’altro a capire che qualcosa non va, proviamo a dirlo noi stessi.

Tutti pensano al tradimento, ma è questo il motivo principale per cui finisce una storia d’amore ed è la cosa apparentemente più banale tra tante. Imparare a parlare e farlo nel modo corretto ci permetterà di mantenere una relazione duratura e serena.

Approfondimento

È questa la fase più delicata di una storia d’amore per capire se la relazione durerà.