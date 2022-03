Tutti pensano al polpo o ai calamari ma questo pesce povero vale oro ed è delizioso cucinato così

I piatti di pesce sono un vero piacere per le papille gustative, specie se questi sono a base di molluschi come polpo e calamari. Questi deliziosi prodotti del mare sono una vera delizia e proprio grazie al successo che riscuotono abbiamo fornito moltissime ricette nel corso del tempo.

Ad esempio è davvero da non perdere questa ricetta per cuocere il polpo in padella senz’acqua per condire primi o secondi. E che dire, poi, di questa spettacolare ricetta a base di calamari per condire la pasta. Eppure, anche se tutti pensano al polpo o ai calamari, c’è un pesce povero che può regalare dei piatti eccezionali.

Stiamo parlando delle alici, pesce sano e nutriente dal prezzo contenuto che oggi prepareremo seguendo una ricetta della tradizione.

Irresistibilmente croccanti

La ricetta è quella delle “alici ‘mbuttunate” ovvero delle alici ripiene che poi verranno fritte. Ma vediamo di cosa abbiamo bisogno per prepararle.

Per la nostra ricetta ci serviranno:

alici fresche intere e pulite;

scamorza;

uova;

pecorino;

pangrattato;

prezzemolo;

farina.

Per prima cosa prenderemo le uova e le sbatteremo insieme al pecorino grattugiato a delle foglie di prezzemolo tritate molto finemente. Fatto questo prendiamo la scamorza e ricaviamone delle fette delle stesse dimensioni delle alici aperte. Quando avremo ottenuto le fette di scamorza passiamole nel composto di uova, pecorino e prezzemolo. Successivamente, metteremo la nostra fetta di provola tra 2 alici aperte e pulite.

Al termine di questo passaggio, dunque, avremo una fetta di scamorza tra 2 alici. Questa specie di “panino” di alici, poi, dovrà essere passato nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Per ottenere una maggiore consistenza e solidità della panatura, effettueremo il passaggio nell’uovo e nel pangrattato per 2 volte. Questo ci permetterà di aver un involucro esterno super croccante e resistente. Una volta terminato questo passaggio, lasciamo che le alici riposino 10 minuti per fare in modo che la panatura diventi più stabile. Non resta che mettere le nostre alici ‘mbuttunate a friggere in olio di semi a 170° fin quando non saranno dorate. Scoliamole su un foglio di carta assorbente, saliamo e godiamoci questo autentico capolavoro della cucina.

