Certo le piante come il glicine o le rose o gli alberi come il pesco sono davvero splendidi ma in primavera ed estate. Inoltre siamo destinati a diventare sempre più dipendenti dal clima. Potrebbero bastare delle folate di vento o un’alluvione improvvisa che ci ritroveremmo con piante già spoglie nei mesi di picco vegetativo. Inoltre se scegliessimo delle piante caducifoglie ci ritroveremmo da fine settembre a combattere con l’invasione delle foglie secche. Dovremo munirci di un soffiatore di foglie e di molta pazienza per fare la spola alla discarica comunale. Per non parlare del giardino triste e spoglio che ci ritroveremmo con le piante da fiore primaverili caducifoglie. Vediamo quindi quale alternative potremmo piantare per un giardino sempre rigoglioso.

Tutti pensano a fiori profumati in primavera, ma scegliendo queste piante il giardino sarà rigoglioso adesso come in autunno

Il leccio, o Quercus Ilex, è un albero maestoso ma abbastanza imponente. Non sarà quindi indicato se abbiamo un fazzoletto di terreno. Ricordiamo che il tronco può arrivare a 2 metri di diametro. Essendo una pianta d’origine mediterranea sopporta bene i periodi di siccità. È un’ottima varietà in periodi in cui occorre risparmiare sulla bolletta dell’acqua.

L’albero della canfora

Anche in questo caso parliamo di un albero grande. È vero che quest’albero di origine tropicale può raggiungere i 20 metri di altezza ma ha una crescita lentissima e impiega diversi decenni per diventare così imponente. Ha una chioma molto vivace con foglie coriacee che vanno dal verde al rosso con fiorellini giallognoli da cui sbucano delle bacche nere. Dal Canforo si estrae la famosa canfora antitarme.

Il Pino Mugo

Il Pino Mugo è una conifera che può andare bene in giardini medio-piccoli. Solitamente non supera i 4/5 metri di altezza. Per raggiungere il traguardo dei 5 metri può impiegare oltre 40 anni. Il Pino mugo ha un portamento cespuglioso, caratterizzato da foglie a forma di ago, proprio come un consueto pino. Cresce in altura ma non soffre né al sole né al freddo. Il Pino Mugo ha un notevole utilizzo in ambito erboristico soprattutto con le gemme, le pigne e l’olio essenziale.

L’Ulivo

Questa pianta ha un significato splendido. Simboleggia la pace e sicuramente piantare l’ulivo in giardino è benaugurale. Si tratta di un albero che può raggiungere i 10 metri di altezza ma ha una crescita molto lenta. È una pianta mediterranea ma viene coltivata anche a Nord senza problemi. La chioma va potata con costanza.

È vero che tutti pensano a fiori profumati in primavera, è bello avere un giardino sempreverde.

