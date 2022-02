Ogni giorno andiamo di fretta, abbiamo i minuti contati e le cose più semplici finiscono per sembrarci complicate. È così, quando gli impegni si accavallano, vorremo che il tempo si fermasse all’improvviso e ci lasciasse fare tutto con calma.

Purtroppo, però, la realtà non ci permette di cliccare il tasto “pausa” alle nostre giornate ed ecco che dobbiamo trovare una soluzione alternativa. Un modo per ottimizzare i tempi e non farci sopraffare dal tempo che scorre veloce come il vento.

A questo proposito, tutti noi sappiamo di avere un impegno particolare che predomina sugli altri, forse anche sul lavoro: preparare da mangiare. Ci sembrerà assurdo, ma non possiamo esimerci dal cucinare. Non si può mangiare solo cibo da asporto o alimenti già pronti, è importante alimentarsi bene e soprattutto con gusto.

Chi ama la pasta, sa bene che in pochi minuti il suo piatto semplice e gustoso sarà pronto da sbranare in un boccone. La stessa cosa non vale per gli amanti del riso, o meglio del risotto. Attenzione però, perché anche in questo caso esiste una soluzione a dir poco geniale.

Tutti pensano a cucinarlo sul momento, ma pochi conoscono il risotto in due tempi che ci fa risparmiare tempo e fatica

Le nostre nonne ci hanno insegnato che il risotto si cucina sul momento, per mangiarlo ancora caldo e cremoso.

Nessuno si aspetterebbe mai di prepararlo la sera e gustarlo il giorno dopo. Ma siamo certi che questo non sia affatto possibile? Facendo alcuni esperimenti, i nostri esperti di cucina hanno scoperto che non è affatto così e che anche il risotto può essere preparato in anticipo. Ideale per quando non abbiamo tempo, ecco come procedere per fare in modo che non si incolli e resti compatto e gustoso. Si chiama risotto in due tempi, perché prima lo cuciniamo e poi lo condiamo a nostro piacimento senza che risulti sgradevole e colloso.

Innanzitutto, versiamo il riso in una pentola larga e lasciamolo tostare per non più di quattro minuti. A questo punto, uniamo un mestolo di brodo rigorosamente caldo, mescoliamo e aggiungiamo altri due mestoli non appena il precedente sarà evaporato. Quando avremo finito, versiamo il riso in un piatto e allarghiamolo per farlo raffreddare.

Una volta freddo, chiudiamolo per bene e riponiamolo in frigo.

Il secondo tempo

Bastano non più di 15 minuti e il nostro riso sarà già bello e pronto. Quando vogliamo mangiarlo, tiriamolo fuori dal frigo, versiamolo in una pentola insieme al condimento che preferiamo e aggiungiamo del brodo. Non abbiamo bisogno di misurare le quantità, ci servirà semplicemente andare ad occhio.

Una volta che sarà evaporato, aggiungiamone un altro po’ e spegniamo il fuoco dopo una decina di minuti circa.

Facilissimo e pratico, tutti pensano a cucinarlo sul momento ma anche un risotto può essere preparato in anticipo per quei giorni in cui sembra che il tempo ci rincorra.