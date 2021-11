La cucina è un perfetto insieme di creatività, fantasia e abilità. Sperimentare è fondamentale per rapire il palato degli ospiti. Farlo con gli ingredienti di stagione, poi, è una mossa furbissima che garantisce un successo assicurato.

Non bisogna stupirsi di questo e lo dimostra pure quest’incredibile ricetta. Infatti, vanno tutti pazzi per questo ghiotto risotto alla zucca perché nasconde un ingrediente davvero speciale, che solleva le sorti di questo piatto. L’amaretto rappresenta vero il tocco da chef per risotti alla zucca fenomenali.

Ingredienti per il risotto alla zucca con amaretti (4 porzioni)

400 grammi di riso carnaroli;

800 grammi di zucca;

amaretti q.b.;

guanciale q.b.;

2,5 litri di brodo vegetale;

burro q.b.;

parmigiano grattugiato q.b.;

scalogno q.b.;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b.

Per rendere la zucca davvero speciale

La zucca è sicuramente uno degli ortaggi maggiormente utilizzati in questo periodo dell’anno. Il suo sapore dolce conquista davvero tutti. In alcuni casi, però, bisogna trovare un ingrediente in grado di smorzare quell’eccessiva dolcezza che la caratterizza.

Infatti, ad esempio, per cremosissimi risotti alla zucca gourmet molti usano questa furba aggiunta presente in ogni dispensa. Invece, quest’altra aggiunta veloce è una ghiottoneria unica che rende spaziale la pasta con la zucca.

Ma l’inaspettato ingrediente della ricetta di oggi, invece, si propone di esaltare ancor più il gusto avvolgente dell’ortaggio.

Vanno tutti pazzi per questo ghiotto risotto alla zucca perché nasconde un ingrediente davvero speciale

Bisognerà iniziare ripulendo la zucca dalla buccia e tagliandola in pezzetti. Poi, occorrerà cuocerla in padella con l’aglio e darle almeno una ventina di minuti di cottura. Salare la zucca appena buttata in padella aiuta a farle perdere più liquidi e a non farla bruciare.

Condire con sale, pepe e rosmarino. Collocare la zucca cotta in un mixer da cucina, eliminare gli odori e frullare per ottenere una purea.

In una pentola, far dorare lo scalogno e il guanciale e tostare il riso per pochi minuti. Versare, poi, il brodo per la cottura. Occorrerà aggiungere la zucca solo quando mancheranno appena 5 o 6 minuti al termine della cottura del riso. Quindi, spostare la pentola dal fuoco e mantecare con burro e parmigiano.

Spolverare del pepe sul piatto e terminare con della polvere di amaretto sbriciolata. Questa conferirà una certa croccantezza al piatto ed esalterà il gusto della zucca.

