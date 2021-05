Gli italiani amano gli animali domestici e tra cani e gatti preferiscono i gatti. Sono circa 8 milioni, infatti, i felini in Italia che vivono in casa.

Sempre più famiglie, nell’ultimo decennio, hanno deciso di acquistare un gatto di razza in negozio o di adottarne uno randagio dalla strada. E quindi condividere con loro parte della propria vita.

Alcuni gatti amano stare molto con i bambini, altri invece amano addirittura nuotare come queste tre razze di gatti. Basta cliccare qui per capire quali gatti hanno queste caratteristiche.

Quest’oggi con gli Esperti di Animali di ProiezionidiBorsa scopriremo quale fantastico accessorio per gatti sta facendo impazzire tutti in quanto oltre ad avere un design unico, è utile a prevenire un problema di salute molto comune nei felici. Scopriamo insieme in cosa consiste e a cosa serve.

Tutti pazzi per questo fantastico accessorio per gatti che oltre ad avere un design unico è utile a prevenire un problema di salute molto comune nei felini

Chi vive con un gatto sa bene che lo stomaco del felino è davvero molto delicato. Capita di frequente di vedere i propri gatti vomitare. E non sempre è un sintomo preoccupante che necessita l’intervento del veterinario.

Le cause del vomito sono varie. E non per forza legate ad alcune patologie. La più comune è l’ingestione dei peli.

I gatti sono famosi anche perché molto puliti. Passano ore ed ore a pulirsi il manto utilizzando la lingua come un vero e proprio pettine.

Durante questa operazione, però, i felini ingeriscono i propri peli che sono in eccesso.

Anche alcuni parassiti intestinali possono essere tra le cause del vomito nel gatto. Così come l’ingerimento di corpi estranei, il cibo abbondante o la voracità nel mangiare.

Anche la posizione della testa dei gatti verso il basso mentre mangiano la pappa può creare delle difficoltà nel far scendere il cibo lungo l’esofago. E ciò accade soprattutto negli esemplari molto voraci.

Ed è proprio per quest’ultimo motivo che sono tutti pazzi per questo fantastico accessorio per gatti che oltre ad avere un design unico è utile a prevenire un problema di salute molto comune nei felini.

La ciotola inclinata

Si tratta di una ciotola sollevata da terra e inclinata di 30° dal design unico che aiuta i gatti che mangiano troppo velocemente.

Con questa struttura sopraelevata da terra sia la ciotola dell’acqua che quella del cibo sono inclinate e ad altezza micio per cui la deglutizione sarà più semplice e la sua digestione migliore. Si eviteranno rigurgiti e riflussi.